80多岁的痴呆症老人在接种疫苗30分钟后再次接种疫苗. May. 18, 2021 07:25. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 据光州市方面透露，一名患有痴呆症的80多岁老人一天内打了两次新冠疫苗。 光州市方面17日透露，居住在西区的居民A某（85岁）4月28日上午9时55分左右在地区预防接种中心——念珠综合体育馆接受了辉瑞疫苗接种。A某在接种结束后，观察了15分钟以上的反应，离开了接种中心。 但一会儿之后，A某再次来到预防接种中心，对职员说“没有打过疫苗”，并打了第二次疫苗。时间是第一次接种后过了28分钟的上午10点23分。 保健当局在计算机登记过程中才确认了A某两次接种疫苗的事实。也就是说，职员用计算机只确认了接种对象的名字，没有正确掌握接种与否。第一次接种后，贴在接种部位的胶带也掉了下来。A某再次观察30分钟确认健康后，回到了家中。 保健当局向疾病管理厅报告A某为“过量接种者”，根据手册观察了7天以上，但没有出现异常症状。但是，A某从13日起因出现肺炎等症状而住院接受治疗。保健当局表示：“正在观察A某住院是否与疫苗过量接种有关。”

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