美国疾控中心宣布“放宽戴口罩”遭遇逆风，“过于着急”“转换话题”等争议扩散. May. 18, 2021 07:27. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国疾病控制与预防中心宣布完成新冠疫苗接种的人在室内也可以不戴口罩，由此引起的余震目前仍在继续。不断有人指出，这是消除防疫警戒心的操之过急的判断，甚至有人提出了这一宣布是否存在政治意图的争议。《华盛顿邮报》的报道认为，有人说，从美国卫生当局这一消息是在通货膨胀恐慌引发市场动荡的情况下公布这一点来看，拜登政府由此获得了利益。 气氛变得如此复杂后，疾控中心主任萝歇尔·瓦伦斯基仅在当地时间16日一天内就接受4家媒体的采访，就此进行解释。瓦伦斯基当天参加福克斯新闻频道《星期日》节目，就相关提问反驳说：“这一决定和政治压力没有任何关系。”她说，“我是在传播科学”，提出了疫苗接种范围扩大、确诊事例减少等情况。 她在接受NBC电视台采访时表示：“并不是允许所有人在所有场所摘下口罩。这是根据科学对各自危险的评价为基础做出的决定。”她在接受4家媒体的连锁采访时，重点介绍了疾控中心决定的透明性和背景等。“我们每天仍在给150万人到200万人接种，虽然每天都有更多的人在接种疫苗，但（没有接种疫苗的人自己戴口罩）的‘自主实施制度’能否顺利实行，取决于您。” 对于美国联邦政府有关戴口罩的方针，瓦伦斯基仅在两天内就改变了说法，这也引起了争论。在11日举行的国会会议上，当记者问及摘口罩的时间时，她表示，“目前只有三分之一的国民已经接种了疫苗，社区感染仍在持续”，表示仍然有必要维持戴口罩、保持社交距离等措施。但两天后的13日，疾病控制中心公布了允许完成疫苗接种的人“在室内不戴口罩”的方针。瓦伦斯基在宣布这一决定时表示：“接种疫苗的人可以恢复因大流行而中断的活动。”有人提出疑问说，在两天时间里，美国国内的新冠疫情没有太大变化，但疾控中心更改有关戴口罩的方针的理由是什么？ 据《华盛顿邮报》报道，瓦伦斯基10日晚已决定大幅放宽戴口罩的新方针。但在两天后，也就是正式公布前一天的12日下午6时，才通知了白宫办公厅新冠问题协调官杰夫·扎伊恩茨，而这一通知传达给白宫参谋们则是要到晚上9时。拜登总统在宣布当天早上收到了报告。当天下午，拜登在没有事先计划的情况下匆匆发表了演讲。部分州长对在没有做好准备的情况下适用疾控中心的新方针改变相关规定表示为难。目前美国有22个州规定义务化戴口罩。拜登政府的官员们辩解称：“这种沟通杂音反而显示了疾控中心的独立性。”也就是说，与多次对疾控中心施加外部压力的特朗普前政府不同，当今的白宫没有任何干涉，因此事先并不知道疾控中心的决定。 批评拜登的一方甚至认为，疾控中心这一宣布可能是为了掩盖成为问题的其他悬案。《华盛顿邮报》报道说：“瓦伦斯基在突如其来的时间里做出的决定为拜登的反对派提供了政治借口。许多美国人在加油站排起长队，中东紧张局势升级，通货膨胀恐慌导致市场动荡。这种情况下发表上述言论，使拜登获得了利益。”他们主张，在最近因科罗尼埃油管道被黑客入侵而引发的东部地区石油大乱、以色列和巴勒斯坦冲突、通货膨胀忧虑等接连被提出的时候，突然做出了放宽戴口罩方针的决定，可能是为了平息国民的不满。 全美护士工会就疾控中心宣布允许“室内不戴口罩”方针一事发表声明称：“这是威胁患者、护士、工人生命的行为。”外界纷纷抨击称，这是在大流行情况下采取的轻率措施。

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