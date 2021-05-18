BBC（生物、电池、半导体芯片）是安全杠杆……应重新制定国家战略. May. 18, 2021 07:27. . 青瓦台指出，将于美国时间21日举行的韩美首脑会谈的主要议题是生物、电池、半导体。韩国政府认为，首脑会谈的成败取决于这三个产业领域，并要求三星电子等相关企业在美国国内进行新的投资。其战略是以韩国具有竞争力的所谓“BBC产业”为杠杆，从美国获取新冠疫苗和外交安全领域的合作。 随着与中国的霸权斗争加剧，美国总统拜登正在集中国家力量重新构筑尖端产业的供应链。在美国与同盟一起致力于构筑新供应链的生物、电池、半导体产业中，韩国企业通过先发制人的投资确保竞争力是值得庆幸的事情。迄今为止，政府对BBC产业的支援无动于衷，但今后应从加强韩美同盟和在全球供应链上加强韩国企业地位的角度出发，重新制定国家战略。 美国以国防部和商务部为中心，向半导体领域投入了数十万亿韩元的预算，为此还在今年1月修改了国防授权法。中国通过财政支援和电动汽车补贴政策等将宁德时代（CATL）打造成世界第一电池企业。美国和中国政府就是这样果断地对战略产业进行支援。相反，韩国却不能轻易摆脱将大企业视为集中经济力量的限制对象的老框架。 韩国政府13日公布的“K半导体战略”也是被大企业特惠论束缚住手脚、迫于压力才推出的“马后炮对策”。政府计划在上半年内推出的“K电池战略”也是一样。这样下去，很难在急剧变化的全球安保及产业环境中生存下来。各大学被已有40年的《首都地区整顿计划法》束缚，不能增加尖端领域的定员。化学物质管理法、每周52小时规制等是新开发和生产的绊脚石。政府应该从根本上解除阻碍BBC产业发展的这种规定。 政府此前一直将企业视为管制或管理对象，保持一定距离。但是在以尖端产业为中心的国际秩序重组的情况下，经济和安保是不能分开存在的。不仅在美国和中国，在与其他国家的关系中，企业的作用也成为主要变数。现在是政府和企业建立常时协商体系、齐心协力研究国家战略的时候了。政府和经济界不要忘记是命运共同体这一事实。

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