弱者的悲剧. May. 18, 2021 07:27. . 以色列和巴勒斯坦的对抗已走向战争的程度。1948年5月14日以色列宣布建国后，第二天就爆发了第一次中东战争。但是，以色列和巴勒斯坦的武力冲突从此前的20世纪20年代开始已经持续。19世纪末犹太人开始返回巴勒斯坦时，那里是奥斯曼帝国统治下。第一次世界大战结束后成为英国的委任统治地区。巴勒斯坦人是朴素、纯朴的农民。他们不太了解外面世界发生的事情，要求建立国家的运动也发生得太晚。20世纪30年代的著名领导人侯赛尼根据“敌人的敌人是朋友”的理论前往德国，要求希特勒支援自己。 第一次中东战争爆发时，巴勒斯坦没有保持国家团结的政治领导能力和组织。侯赛尼和他的亲信在外国。以色列统一了军事组织，组成了国防军。巴勒斯坦几乎没有这样的组织，就连游击队和民兵组织都很薄弱。第一次中东战争以保护巴勒斯坦的名义，由约旦、埃及、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩军队和义勇军——阿拉伯解放军组织主导。没有人真心帮助巴勒斯坦。约旦曾试图兼并巴勒斯坦。令人不得不怀疑，有没有一个国家愿意巴勒斯坦建国。 在此期间，以色列赶走了领土内的巴勒斯坦居民，破坏了村子。在这个过程中也做了很多“坏事”。抹掉了曾经有村庄遭到破坏的记忆。直到现在，以色列各地还保留着当时消失的村庄遗址——只有树的小园林、路边的空地、墓地等。如果不对照旧地图，就很难找到曾有过村庄的痕迹。应该抨击强者的暴举，也应该将弱者的悲剧铭记于心。相比成为弱者而进行指责，避免成为弱者更为重要。

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