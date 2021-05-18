文在寅：“将把此次访美当作迈向疫苗生产的全球枢纽的契机”. May. 18, 2021 07:27. by 黄亨准记者•朴孝睦记者 constant25@donga.com,tree624@donga.com. 文在寅总统17日就21日(当地时间)在美国华盛顿举行的韩美首脑会谈表示：“将把此次访美当作加强疫苗合作、迈向疫苗生产的全球枢纽的契机。”这是文在寅总统首次亲自表示，韩美之间的新冠病毒肺炎疫苗合作和由此导致的韩国疫苗枢纽化，是此次首脑会谈的主要议题。 文总统当天在青瓦台首席秘书、助理会议上表示，“将竭尽全力，以求防疫工作万无一失，毫无差池地实施疫苗接种，并尽早恢复日常生活。”分析认为，此次会谈意在最大限度地消除新冠肺炎疫苗供需争议，使其成为稳定国政运营的基础。 据悉，就文在寅总统提出的疫苗生产的全球枢纽构想，韩美正在讨论通过委托韩国生产美国制药公司的疫苗或通过技术转让直接生产的方式，加强韩美之间的疫苗伙伴关系的方案。很多人认为，美国制药公司可以利用世界第二水平的韩国生物生产能力，增加疫苗产量，实现收益最大化，韩国政府可以保障长期的国内供应，这对两国来说将是“双赢”。特别是，在安保方面，美国可以将同盟国韩国作为东亚疫苗枢纽，牵制在亚洲等地扩大影响力的中国“疫苗外交”。有分析认为，在韩美首脑会谈前后，美国制药公司莫德纳将在韩国设立分公司，并公布委托生产等。三星生物制剂公司与美国制药公司莫德纳正在讨论委托生产，SK生物科学公司与美国制药公司Novavax签订了技术转移生产合同。三星生物制剂公司和SK生物科学公司的首席执行官(CEO)们将在文总统的访美之际访问美国。 韩国政府在此次会谈中，不完全排除达成本月和下月从美国提前获得国内不足的疫苗供应量的韩美疫苗互换协议的可能性。政府相关人士表示：“政府就疫苗合作问题，付出了各种努力，但具体会出现什么样的成果要谈了之后才知道”，“过分的期待还为时尚早。” 另外，文在寅总统当天与国务总理金富谦举行了首次每周例行会晤。文总统就房地产对策表示：“听取多种意见，深思熟虑后再做判断，但为了避免现场混乱，应尽快决定基本原则。”

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