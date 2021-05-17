LG化学向中国铜箔制造企业投资400亿韩元. May. 17, 2021 08:58. by 徐東一 dong@donga.com. LG化学16日表示，决定向中国铜箔制造企业“九江德福科技(德福)”进行400亿韩元规模的股份投资。这是为了强化集中培养为未来增长动力的电池材料事业的竞争力而做出的决定。铜箔是头发厚度的1/15左右的薄铜板，是用于在电池负极材料中流通电流的电动汽车电池核心材料。 德福科技以生产能力为标准，是中国第三大铜箔制造商。生产二次电池用铜箔“电子箔”、电子产品印刷电路板(PCB)用铜箔。该公司在中国江西省、甘肃省等地运营生产工厂，年生产能力达4.9万吨。计划到明年为止将规模扩大至7.8万吨。 当天，LG化学说明了股权投资理由，“德福具备了业界最高水平的成本竞争力，是中国当地企业中唯一一家拥有铜箔添加剂技术的企业，可以实现均匀稳定的高品质铜箔生产。” LG化学尖端材料本部长(专务)南哲表示：“为了培育电池材料事业，决定向具备增长潜力和事业间协同效果的德福进行股份投资”，“将提高现有事业的竞争力和新事业的力量，引领电池材料市场。”

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