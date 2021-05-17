全球汽车行业今年销售损失将达125万亿韩元. May. 17, 2021 09:00. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 据预测，因汽车用半导体供应不足，全球汽车生产企业今年的销售损失将达125万亿韩元。 16日，全球咨询公司“艾睿铂”表示：“由于车用半导体的不足状况比预想的还要严重，今年全世界汽车生产企业的销售额将减少1100亿美元（约合124万亿韩元）。”这大大超过了今年初公布的损失预估值（610亿美元）。 因半导体不足导致生产出现差池，预计今年汽车生产量将减少约390万辆。这相当于去年全世界汽车生产量（约7800万辆）的5%。 艾睿铂汽车部门全球代表马克•韦克菲尔德表示：“由于世界主要半导体生产工厂发生火灾、美国得克萨斯州寒流、台湾干旱等原因，再加上新冠疫情，半导体紧缺雪上加霜。即使受到很小的冲击，整个产业都会动摇。” 韩国汽车企业因半导体紧缺，生产出现问题。起亚汽车因缺少安全气囊控制器半导体，计划于17日、18日关闭京畿道光明市所下里第二工厂。起亚将此前积累的库存优先分配在人气车型上，调整了供需关系，但进入5月份以后，逐渐呈现出局限性。 现代汽车正在讨论中断生产现代途胜和氢燃料车NEXO等车型的蔚山第五工厂部分生产线和生产“VENUE”等车型的蔚山第三工厂生产线。现代汽车从今年年初开始，以周为单位对半导体供求状况进行检查，并决定是否启动工厂。 汽车业界一名有关人士表示：“坦白地说，很难确切地说供需何时才能恢复正常。由于生产出现差池，销售减少可能会持续。”

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