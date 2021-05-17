中国探测器继月球后着陆火星……向全球展示“太空崛起”. May. 17, 2021 10:10. by 东亚科学记者赵承汉 shinjsh@donga.com. 中国成功将用于火星探测的无人移动机器人成功着陆到火星表面，成为继美国和前苏联后，第三个在火星表面成功着陆的国家。为探测火星表面而发射可移动的探测器，是继美国之后的第二个。 据中国新华社报道，中国探测器“天问一号”此前一直在火星周边轨道上盘旋，携火星探测车“祝融”于韩国时间15日上午8时18分在火星北半球的乌托邦平原南侧成功着陆。中国国家主席习近平在贺电中表示：“迈出了中国星际探测征程的重要一步，实现了从地月糸到行星际的跨越。” 去年7月发射的“天问一号”于2月10日安全进入火星轨道后，在近三个月的时间里一直绕着轨道寻找着陆机会。“天问”意为“问天”，取自中国战国时代楚国诗人屈原的诗。“祝融”是中国古代神话中火神的名字。 当天成功着陆火星的“祝融”火星车是长2.6米、宽3米、高1.85米、重240公斤、6个轮子的移动机器人。其设计是利用约90个火星日（1个火星日按地球计算是24小时37分）时间进行探测。在“祝融”号探测器上首次安装了可以探测地下100米的雷达设备。中国计划在此次探测中，在火星表面寻找水和冰的痕迹，并分析土壤和岩石成分。经过两次挑战，中国终于成功实现火星探测。中国曾在2011年试图和俄罗斯一起探测火星，但以失败告终。习近平称赞道：“你们勇于挑战追求卓越，使中国在行星探测领域进入世界先进国家行列。” 中国在最近几年里不断加快探测火星和月球、建设独立空间站等“太空崛起”速度，跃升为威胁美国的太空强国。继2019年人类首次在月球背面着陆探测飞船“嫦娥4号”后，去年12月又将另一艘探测飞船“嫦娥5号”发射到月球，采集月面土返回地球。 上月，中国在本国发射体“长征5B”号上搭载中国独立太空站“天和”的首个构造物飞往太空。如果2024年完成任务的国际空间站（ISS）关闭，“天和”将成为唯一的空间站。 2016年，中国领先美国率先发射世界第一颗量子通信卫星“墨子”号，在2400公里远的距离上成功实现无线量子密码通信。 美国正在警惕中国进入太空。本月9日，美国宇航局就“长征5B”号失去控制并坠入地球，导致部分残骸落入印度洋一事表示：“中国没有忠实履行对太空碎片负责任的国际标准。”美国宇航局还以局长比尔•尼尔森的名义发表声明对此批评。外媒解释说，在这样的矛盾背后，存在着争夺太空霸权的竞争意识。

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