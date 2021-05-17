日本共同社：“正在推动在下个月英国七国集团峰会期间举行韩美日首脑会谈”. May. 17, 2021 09:00. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 共同社15日报道，韩、美、日三国正在磋商下个月在英国举行的七国集团（G7）首脑会议上另行举行首脑会谈的方案。据报道，韩日首脑之间可能不是正式会谈，而是“短时间的非正式接触”。 据共同社和《东京新闻》报道，韩美日正在磋商以下个月11日至13日在英国举行的G7峰会为契机举行三国首脑会谈。韩国不是G7成员国，但G7峰会主席国英国正式邀请了文在寅总统。如果韩美日三国首脑会谈成功举行，将是2017年9月联合国大会期间文在寅总统与时任美国总统特朗普、日本首相安倍晋三会谈以后的第一次。 推进韩美日首脑会谈由美国主导。日本政府一名消息人士表示：“美国持积极态度。（日本）没有理由拒绝。”韩国政府一名官员表示：“我们的目标是在G7峰会期间举行（三国首脑会谈）。” 预计拜登将向韩日两国要求加强三国间为实现朝鲜无核化的合作，也有可能敦促改善韩日关系。共同社分析说，本月5日在英国伦敦举行了韩美日外长会议，12日在东京举行了三国情报机构负责人会议等，韩美日之间的高层交流已全面开始。为参加三国情报机构负责人会议而访日的韩国国家情报院院长朴智元非公开会见了日本首相菅义伟，这可能是为韩美日首脑会谈铺路的一环。 以G7峰会为契机，韩日首脑间的面对面会谈能否举行备受关注。共同社报道说：“韩日两国目前正在就对话形式进行讨论，但由于围绕历史问题存在对立，就是否举行正式会谈的问题，日本政府内部主张持慎重态度的立场很强势。因此，文在寅和菅义伟在短时间内举行非正式接触的方案正在冒头。”

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