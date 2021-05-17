这次是K古典音乐，席卷国际音乐比赛. May. 17, 2021 09:02. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 韩国演奏家们在权威的国际音乐比赛中接连传来了获奖的好消息。 15日(当地时间)，在罗马尼亚布加勒斯特举行的乔治•埃内斯库国际音乐比赛大提琴单元，韩在民(15岁•音译下同)成为该大赛63年历史上最年轻的冠军。韩在民将获得1.5万欧元(约2050万韩元)的冠军奖金，同时还将获得包括受邀参加2022年埃内斯库音乐节在内的各种演奏机会。韩在民经过韩国艺术英才教育院，正在韩国艺术综合学校师从李康浩。他曾获得过2017年大卫•波珀尔大提琴比赛、2019年多曹尔大提琴比赛的冠军。 14日，在加拿大蒙特利尔举行的蒙特利尔国际音乐大赛上，钢琴家金秀妍(27岁)获得了第一名。该比赛今年受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响，全程在线进行。金秀妍将获得3万加元(约2800万韩元)的奖金，并获得唱片制作及演出支援金等相当于15万加元(约1.4亿韩元)的获奖优惠。她还将与蒙特利尔交响乐团进行北美巡回演出。目前就读于奥地利萨尔茨堡莫扎特大学的金秀妍在2014年胡梅尔国际音乐比赛上获得第一名，在今年的比利时女王伊丽莎白国际音乐比赛上曾进入半决赛。 同一天，在捷克布拉格举行的“布拉格之春”国际音乐大赛上，李东河(27岁)获得第一名，李在英(26岁)与捷克的朱卡尔•马托乌什并列第二名。李东河毕业于延世大学音乐学院后，获得了德国汉诺威国立音乐学院硕士学位，目前正在德国明斯特国立音乐学院攻读博士课程。 在布拉格之春国际音乐比赛上，13日弦乐四重奏团阿雷特•斯特林四重奏(Arete String Quartet)获得第一名，并包揽了5个特别奖。阿雷特•斯特林四重奏是由领队大提琴手朴城炫(28岁)、小提琴演奏家田彩安(24岁)、金东辉(26岁)、中提琴手张润善(26岁)组成的弦乐四重奏团。目前他们正师从Novus四重奏的小提琴演奏家金在英和慕尼黑国立音乐大学教授克里斯托弗•波芬。

한국어