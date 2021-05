已故篮球巨星科比正式登上NBA“名人堂”. May. 17, 2021 09:02. by 金東昱 creating@donga.com. “我丈夫依然在赢。” 去年1月,因直升机坠毁事故而在42岁的英年就早早离开人世的美国职业篮球(NBA)的超级巨星科比•布莱恩特(照片)入选了奈史密斯篮球名人堂(Naismith Memorial Basketball Hall of Fame)。 6日,在美国康涅狄格州Uncasville举行的2020史密斯篮球名人堂献额活动中,布莱恩特与同一时代的篮球明星凯文•加内特、蒂姆•邓肯等共9人一起登上了名人堂。他们加入名人堂是去年4月确定的,原计划于去年8月举行活动,但受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的影响,当天举行了活动。 身穿布莱恩特奉献一切热情的洛杉矶湖人队的象征色紫色连衣裙,他的夫人瓦妮莎在代替故人的名人堂荣誉演讲中表示,“我曾经非常抵触在公开场合去称赞我的丈夫,因为他已经从球迷那里收到了足够多的赞誉,总有人需要把他拉回现实之中”,“此刻,我肯定他正在天堂微笑,因为我即将在最公开的舞台当众称赞他,我甚至能想象到他正交叉着手,洋洋得意。‘我就等着你夸了!’” 除了和爸爸一起去世的女儿Gigi之外,和两个女儿一起来的凡妮莎补充说:“我知道,他肯定会感谢所有推动他来到名人堂的人。”在瓦妮莎旁边观看这一幕的“篮球皇帝”迈克尔•乔丹掩饰不住悲痛的表情。 1996年至2016年在洛杉矶湖人队效力的布莱恩特曾5次带领球队夺冠,并创下了常规赛最有价值球员1次、全明星赛18次等辉煌业绩。他也曾率领美国篮球国家队在2008年北京、2012年伦敦奥运会上获得了金牌。

한국어