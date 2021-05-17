“神话之国”希腊重开观光入境，韩国等53个国家成为开放对象. May. 17, 2021 08:59. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 15日，每4人中就有1人接种过一次以上新型冠疫苗的希腊向外国游客开放了门户。 据路透社等媒体透露，希腊从当天开始面向包括韩国、美国和欧盟成员国在内的53个国家游客入境，并免除了为期10天的自行隔离义务。要想免去隔离义务，必须事先提交新冠检测阴性证明或疫苗接种确认书。 据路透社报道，采取这一措施的第一天，来到首都雅典的游客显得异常兴奋。来自美国佛罗里达的游客丽贝卡说：“在新冠疫情大流行期间一直在等待来到希腊。终于来了！”仅当天就有从瑞典、德国、卡塔尔等国出发的32个国际航班抵达米科诺斯岛等南方爱琴海4个岛屿。 当天，希腊还解除了地区间移动限制措施，大型客轮往返于本土和岛屿。酒店恢复正常营业，雅典卫城博物馆等主要博物馆也在关门几个月后被允许参观。 希腊之所以允许游客到访，是因为随着疫苗接种的进展，认为国内生产总值20%以上所系的旅游业正常化迫在眉睫。去年希腊游客仅为700万人次，约为2019年（3300万人次）的五分之一。希腊约有26%的人口（约1040万人）在本月14日之前接种了一次以上疫苗，其目标是到6月底为止给大部分成年人接种疫苗。但希腊的新冠疫情扩散势头仍不容忽视。每天新增确诊人数今年4月初一度上升至4000人，最近为2000人左右。 据外电报道，意大利也从16日开始接受持有疫苗接种证明的韩国、日本、欧盟、美国等国家的游客。

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