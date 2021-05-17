莱斯特城队史137年以来首次赢得英足总杯冠军. May. 17, 2021 09:01. by 金正勋记者 hun@donga.com. 英格兰足球超级联赛(EPL)莱斯特城队球队历史上首次捧起了英格兰足总(FA)杯冠军奖杯。 16日，莱斯特城在英国伦敦温布利体育场举行的2020~2021赛季英足总杯决赛上，下半场第18分钟尤里•蒂勒曼斯(24岁)攻入制胜一球，以1比0战胜切尔西。凭借当天的胜利，莱斯特城队自1884年球队成立以来，时隔137年首次获得了足总杯冠军。莱斯特城在1948~1949赛季等期间共4次进入足总杯决赛，但均未能捧起冠军奖杯。经过5次挑战，终于实现了目标。在2015~2016赛季英超联赛中，莱斯特城队在球队成立132年之后，突破赌博公司预测的冠军概率0.02%，奇迹般夺得英超冠军，时隔5年之后再次实现了“冠军童话第二季”。 莱斯特城从赛前开始就为前俱乐部主席维猜•斯里瓦塔那布拉帕(泰国)决心夺冠。2010年收购莱斯特城，从物质和精神两方面支援球队的前俱乐部主席维猜，在2018年因意外的直升机坠毁事故死亡。莱斯特城队的球员们在队服里放入了前俱乐部主席维猜的照片，并征战了足总杯决赛。当天球队确定获得足总杯冠军后，维猜的儿子兼球队总经理的阿亚瓦特流下了眼泪。莱斯特城队队长兼守门员卡斯佩尔•舒梅切尔表示：“球员们抱着与前球队老板维猜一起在球场上驰骋的想法参加了比赛。” 莱斯特城队主教练布伦登•罗杰斯(48岁•爱尔兰)也尝到了生平第一次获得足总杯冠军的滋味。2008年首次在沃特福德队执教的罗杰斯教练在经历了斯旺西城(2010~2012年)、利物浦(2012~2015年)、凯尔特人(2016~2019年)期间，一直未能获得足总杯冠军。但是罗杰斯教练在2019年莱斯特城上任后，凭借坚固的防守组织能力，终于斩获了足协杯冠军奖杯。 罗杰斯成为继执教曼联队27年的前主教练弗格森之后，首位在英格兰和苏格兰足总杯上同时夺冠的主教练。在担任凯尔特人队主教练时，罗杰斯曾获得过2次正规联赛和联赛杯等共7座冠军奖杯。罗杰斯教练表示，“对于俱乐部来说，今天是历史性的一天，球员们都感到非常自豪”，“虽然所有的奖杯都很特别，但特别是战胜切尔西等优秀的球队并夺冠，对此我感到非常满意。” 目前处于英超第3位(积66分)的莱斯特城队根据剩下的2场比赛结果，有望超越第2位的曼联(积70分)，以第2名的成绩结束本赛季。排在第二位是自2015~2016赛季以来的最好成绩。目前排在英超第4位的切尔西队进入欧洲足球联盟冠军联赛决赛，将于30日与英超冠军曼彻斯特城队争夺最后的冠军。

한국어