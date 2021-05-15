文在寅向执政党强调“有能力”……还是先解决房地产和工作岗位的“无能”吧！. May. 15, 2021 08:02. . 文在寅总统昨天将共同民主党代表（党首）宋永吉和院内代表尹昊重等新任领导人邀请到青瓦台，强调了“有能力的团队”。他还说：“一到任期末期，政府和执政党之间就会出现裂痕。”文在寅是对4月7日再补选中惨败后党内对青瓦台的公开批评之声不绝于耳、执政党和青瓦台出现分裂迹象表示担忧。宋永吉表示，“今后在所有政策上都有必要多反映党的意见”，表明在大选局面下不会被青瓦台牵着走。 文在寅表示：“政府和执政党应该表现出有能力。”“有能力”这句话之所以听起来尤为空洞，是因为在房地产政策和工作岗位等问题上，现政府的“无能”已暴露无遗。对导致房价暴涨、月租大乱、拥有税剧增等房地产政策失误进行大规模整顿迫在眉睫，但一个月间只是争议纷纷。眼下执政党内部要求将综合房地产税的征收标准提高到12亿韩元的呼声日益高涨，而青瓦台则表示“必须慎重”，予以阻止。总统也说：“挨了板子，一下子打起了精神。”那么就应该制定相应的解决方法。 表明“由党主导”意志的宋永吉也有必要对敏感的悬案发出更加明确的讯息。就算是在恳谈会上，对于房地产问题他也只是含糊其辞地表示：“特委已经成立，明年将从财产税征收问题开始进行密切讨论并进行处理。”这种态度令人失望。但是，对于执政圈人士们因为现政府的“脱核电政策”而忌惮挂在嘴边的核电领域小型模块化反应堆，他当面要求总统予以关注，这是值得肯定的。 文在寅在就任四周年记者会上，将民间取得的各种成果当作政府的政绩自卖自夸，表现出在剩余一年的国政运营中“走自己的路”的意志。作为执政党，势必要反映底层民心，摸索大框架的政策基调转变。这样结构下，稍有不慎，执政党和青瓦台之间的分歧就会发展为矛盾和执政势力的混乱。无论是青瓦台主导国政，还是执政党引领青瓦台，重要的是民生。要想成为有能力的团队，就必须碰头，共同研究房地产政策和工作岗位问题的解决方法。反复强调政策一贯性并不是能干。几经周折昨天上任的金富谦总理也应该在消除党青分歧和灵活转变错误政策基调方面发挥积极的作用。

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