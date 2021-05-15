曾经被遗弃在保育院的孩子，如今成为保育院的“希望老师”. May. 15, 2021 08:02. by 崔예나 yena@donga.com. 1981年，一个4岁的孩子和弟弟一起被扔到了庆北金泉的一家保育院门前。几年后那个孩子上了小学。老师问道。“我们班有住在保育院的学生吗？”每当新学年开始时，老师就会反复问同样的问题，孩子从而意识到自己的处境。但是他讨厌被无视的感觉。为了得到更多的认可，他咬紧牙关努力了。我想成为保育院弟弟们的希望。看到这样的孩子，很多人会伸出援助之手。 2002年，当初的那个孩子长大成人并退出设施，成为了一名体育教师。为了能让学生们上有趣的体育课，他开发了应用棒球的新体育项目“双球(TwoTwoBall)”。得益于此，他在2017年获得了“韩国体育大奖教育部长官奖”。去年他担任韩国孤儿关爱协会会长，还出版了《我是幸福的孤儿》一书。现在，他也会定期访问自己曾经生活过的保育院，与孩子们进行交流。 “从保育院出去的话，会给我们讲如何开设存折、如何找房子等，还会让我们学习并给予心理辅导。我在那里成长了，所以才可以这样告诉你。” 故事的主人公是金泉御侮中学教师李成男(44岁)。他在14日教育部举行“第40届教师节纪念仪式”上获得了玉条勤政勋章。李教师等17人获得勤政勋章，16人获得勤政奖章等，共对3133名优秀教员进行了褒奖和表彰。当天的纪念仪式在忠南论山市江景高中举行。江景高中是教师节的由来地。1958年，该校JRC(青少年红十字会)团长卢昌实(81岁•女)和团员们访问了卧病在床的老师，并慰问了退休的恩师，活动由此开始。当天参加活动的卢某说：“当时真的很困难，老师们替没有钱的学生交学费，给生病的学生送粥等，真的很受大家的喜爱”，“老师的一句话对学生们来说就是梦想和希望。”她还说，“最近听到侵害教师权威等学校现场混乱的故事，心里很郁闷。”

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