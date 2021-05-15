以色列在加沙地带边境集结地面部队，全面战争一触即发. May. 15, 2021 08:03. by 林賢錫 lhs@donga.com. 以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯之间的武力冲突已进入第五天。有人担心，随着以色列地面部队在加沙地区边境集结，加沙地区进入和由此引发的全面战争的倒计时。在双方的冲突中，截至目前，包括115名巴勒斯坦人和7名以色列人等，双方的死亡人数达122人。伤者超过800人。 据路透社报道，以军在当地时间14日零时刚过，从边境附近开始向加沙地区方向展开地面部队的炮击。双方发生武力冲突的10日开始，以军仅以空袭的形式攻击了加沙地区，现在地面部队也开始参与攻击。以军14日0时之后发表声明称：“空军和地面部队目前正在攻击加沙地区。”对此，哈马斯也回击了数十发火箭炮。 前一天，以军向加沙地区集结地面部队，并对9000多名预备军下达了召集命令，并向加沙地区边境附近4公里以内的居民下达了疏散令。2014年，以军6万名士兵在加沙地带展开地面作战。当时的“50天战争”中，仅加沙地区就有2200多人死亡。 双方的武力冲突从10日在东耶路撒冷伊斯兰圣地阿克萨清真寺开始，以哈马斯方面进行火箭攻击要求以色列警方撤离兵力开始，逐渐扩大到以色列战斗机空袭。 围绕以色列的猛烈军事行动，也有分析认为，这是最近陷入下台危机的以色列总理内塔尼亚胡的政治阴谋。本月5日，内塔尼亚胡的政治对手、中间派在野党“拥有未来党”领导人拉皮德获得新联合政府组阁权，有意拉阿拉伯界等广泛集结反内塔尼亚胡势力，但随着以色列与哈马斯发生武力冲突，联合政府的组建被推迟。

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