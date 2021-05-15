“剩余疫苗”从27日开始可通过Naver-Kakao地图预约. May. 15, 2021 08:03. by 李智允记者•柳成烈记者 easy@donga.com,ryu@donga.com. 今后，可以实时确认留在社区医院(委托医疗机构)的所谓“no-show疫苗”，进行预约。“no-show(未履行预约)”疫苗是指因接种对象取消预约而剩下的数量。 防疫当局14日表示，在27日65岁以上的新冠肺炎疫苗预防接种开始之际，将开通实时在线预约系统。该系统将利用能运用Naver、Kakao等的地图功能的民间平台。也就是说，希望接种的人通过地图确认周边委托医疗机构的剩余疫苗后，立即进行预约。目前，希望接种剩余疫苗的人访问委托医疗机构或打电话进入预备名单。从上个月开始，咨询和预约蜂拥而至，部分委托医疗机构在正常诊疗上出现了差池。 从14日开始，阿斯利康疫苗的第二次接种已经开始。一般2次接种后2周左右就能形成完全免疫。防疫当局在考虑接种计划时曾指出，希望今年中秋节(9月21日)的时候大家能不用佩戴口罩了。中央防疫对策本部副本部长权俊旭在当天的发布会上表示：“现在还很难预测”，“至少在中秋节时，根据接种完成程度，首先可以从室外开始(解除口罩指南)。” 有预测称，韩国要到2023年12月才能实现集体免疫。据国会立法调查处14日向“国民力量”尹斗铉议员提交的报告书，目前平均每天进行7.8236万次接种的韩国，75%的人口完成接种需要2年零7个月的时间。对此，疾病管理厅解释说：“从本月末开始，接种力量将大幅扩大，因此以最近的每日接种件数为基础的预测是不正确的。”

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