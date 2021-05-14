比尔•盖茨：“无爱婚姻，两人早已分居”. May. 14, 2021 07:22. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 据悉，微软(MS)创始人比尔•盖茨(66岁•照片)在宣布离婚前不久就向熟人吐露了自己与妻子梅琳达•弗兰奇•盖茨(57岁)的关系，称其为“无爱(loveless)关系”。 据美国《纽约邮报》12日(当地时间)报道，比尔对一起打高尔夫球的亲近朋友说，“(和梅琳达之间)没有爱情，分开生活有一段时间了。” 比尔的一位朋友对《纽约邮报》表示：“盖茨夫妇的离婚对我来说并不感到惊讶。”另外，据知情人透露：“最重要的是，被认为是恋童癖者的杰弗里•爱普斯坦和比尔之间的友谊是盖茨夫妇之间的主要争执。” 也有证言称，对于虔诚的天主教信徒梅琳达来说，离婚是艰难的决定。梅琳达的同事说：“梅琳达希望在结束法律婚姻关系后，再从梵蒂冈那里得到婚姻无效判定。” 当地时间3日，比尔通过推特表示，将与梅琳达离婚，结束两人27年的婚姻生活。美国演艺媒体《Page Six》11日援引匿名消息人士的话报道说：“比尔•盖茨在美国国内最豪华的会员制高尔夫球场—加利福尼亚州印第安维尔斯的复古俱乐部(Vintage Club)生活了近3个月。”据外电报道，复古俱乐部严格管理外部人员出入，是比尔藏身的完美场所。据悉，他在离婚文件上签字时，也在高尔夫球场所在的地区。 比尔•盖茨是众所周知的高尔夫狂热爱好者。1994年他与梅琳达的婚礼也在夏威夷小岛茶内酒店高尔夫球场12号洞举行。

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