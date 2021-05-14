近八成未婚男女：“新冠疫情以来没有结识异性”. May. 14, 2021 07:22. by 金素荣记者 ksy@donga.com. 上班族A某（30岁，女）在2019年12月与交往的男友分手后，至今过着“单身”的生活。有心想恋爱但没有机会，A某表示：“此前在学校或运动聚会等场合很自然地和异性建立了恋人关系，但由于出现新冠疫情，见面的机会减少，很难找到恋爱对象。”上班族孟某（31岁）也表示：“在家里工作时，整天重复家和公司，最大限度地减少外出，所以原来认识的人也不常见。要想建立新的缘分并不容易。” 据一项研究结果显示，持续1年多的新冠疫情已成为成年男女恋爱的绊脚石。这是13日在韩国保健社会研究院和韩国人口学会共同举办的“新冠时期人口变动和政策含义”论坛上发表的结论。韩国开发研究院国际政策研究生院教授崔智慧和国民大学社会学系教授桂凤梧今年2月5日至10日期间对韩国国内2000名25岁至49岁的成年男女进行问卷调查并进行了分析。 结果显示，602名未婚、没有恋人的成年男女中，在发生新冠疫情后，未与新的异性见面或被介绍的人占全体的78.1%。在问及他们“与发生新冠疫情之前相比，结识异性或被介绍的频率怎么样”时，48.7%的人回答“减少了”。50.8%的人回答“没有变化”。回答“增加”的人只有0.5%。 当被问到“受新冠疫情的影响，结婚的想法是否发生了改变”时，根据性别不同，答案产生了巨大的差异。男性回答“更不想结婚”和“更想结婚”的分别占10.9%和10.3%，两者相差无几。但是女性回答“更不想”的人占20.7%，是回答“更想”的人（5.9%）的3倍以上。崔智慧教授说：“这可能是因为在新冠疫情以来就业等方面，女性的困难比男性更大。” 专家们担心，受新冠疫情影响，社交见面和交流大幅减少，经济萧条再加上就业难，会对“恋爱、结婚、生育”整体造成负面影响。成均馆大学社会学系教授具正宇表示：“由于新冠疫情不是一时的现象，发生了变化的恋爱和结婚风俗将成为新的生活方式。‘人口悬崖’危机可能会进一步加速。” 但调查显示，已婚夫妻的夫妻关系满意度没有太受新冠疫情的影响。不论有没有子女和几名儿女，所有类型的夫妻10对中有6、7对回答“没有变化”。不过，回答说“夫妻关系恶化”的人，在所有类型的夫妻中，女性多于男性。例如，在没有子女的夫妻中，回答“夫妻关系比以前恶化”的女性为10.3%，而男性为6.1%。 崔智慧解释说：“随着夫妻一起呆在家里的时间增加，女性对家务劳动和照顾家人的负担可能导致满意度下降。”

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