美国“将并行处理朝核问题和朝人权问题，两者不会拿来交易……中国新疆是室外监狱”. May. 14, 2021 07:22. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国务院当地时间12日发表《2020国际宗教自由报告》，揭露被提出侵犯人权问题的朝鲜和中国等国家对宗教自由的压制状况。就新对朝政策，拜登政府明确表示，在试图与朝鲜重开对话的情况下，不会把宗教自由等人权问题放在次要位置。 国务院在报告中指出了朝鲜处刑、拷问、逮捕从事宗教活动的居民的事例，今年继续将朝鲜认定为“宗教自由特别担忧国”。这是连续19年对朝鲜作出这一认定。报告称，韩国的朝鲜人权信息中心以2007年∼2019年“脱北者”的证言为基础，报告了126人死亡、94人失踪等1411起朝鲜政权侵犯宗教信仰自由的事例。报告还称：“去年6月韩国的‘脱北者’团体将《圣经》和基督教资料越境送到朝鲜后，朝鲜炸毁了南北联络办事处。” 美国国务院国际宗教自由局局长丹尼尔•内伊德尔在当天举行的电话新闻发布会上表示：“拜登政府希望将人权问题作为外交政策的中心。在处理人权问题和国家安全问题时，双方之间不会有交易（tradeoff）。这样做不仅会在两个问题上体现我们基本原则的重要性，还会取得更好的结果。” 拜登政府以最近结束讨论的新对朝政策为基础，正在摸索恢复同朝鲜对话的可能性。当天，美国国务卿安东尼•布林肯与俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫进行通话时，对其朝鲜政策进行了说明，并以韩半岛周边国家和同盟国为对象举行了新闻发布会。也就是说，虽然朝鲜可能会对人权问题的指责表现出排斥感并提出强烈抗议，但美国不会降低调门，而是会同时推进无核化谈判。 中国和朝鲜一起被认定为“宗教自由特别担忧国”。内伊德尔尤其提到中国政府对穆斯林新疆维吾尔族的镇压，抨击该地区变成了“室外监狱”。他对路透社表示：“中国对穆斯林的压迫达到了数十年压迫宗教信徒的顶点。”国务院的报告在韩国篇中提到了韩国政府为了防控新冠疫情而采取的限制礼拜等宗教活动政策。但报告同时也记述了大部分宗教团体和领导人公开表示接受限制措施，以及去年12月盖洛普实施的民意调查中，82%的应答者对政府的应对表示肯定的结果等。就韩国国内向朝鲜发送《圣经》等基督教资料的活动受到限制一事，报告还提到了韩国国会通过《禁止向朝鲜散发传单法》的事例。

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