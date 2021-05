迎接变化的姿态区分金球奖-奥斯卡美国电影奖两大山脉. May. 14, 2021 07:22. by 金哉希 jetti@donga.com. 奥斯卡金像奖和金球奖。对于美国电影颁奖典礼的两大山脉,一直伴随着种族及性别歧视的争议。这是因为会员构成和颁奖内容以白人男性为主。主办金球奖的好莱坞外国记者协会(HFPA)和主办奥斯卡颁奖典礼的美国电影艺术和科学学院(AMPAS)应对批评的方式有所不同。HFPA拒绝变化,AMPA则选择了改革。结果,金球奖最近遭到好莱坞严重打击。美国NBC电视台决定不转播明年的金球奖颁奖典礼,汤姆•克鲁斯等演员宣布抵制。 相反,学院被评价为“迈出了变化的第一步”。奥斯卡之所以与金球奖不同,很大程度上得益于“先挨了打”。AMPAS受到舆论的集中炮火攻击是在2015年。黑人女律师艾裴莉•雷恩在推特上上传“#Oscars SoWhite”成为导火线。第二年,所有候选人都是白人,“#Oscars SoWhite”在社交网络服务(SNS)上再次蔓延,演员威尔•史密斯宣布抵制。电影评论家安崇范(音)表示:“奥斯卡在会员数和历史方面都比金球奖具有更高的权威,因此电影人首先发出了批评的声音。”由导演、演员、制片人等组成的奥斯卡会员在全世界超过1万人。 在批评的矛头集中在学院期间,金球奖却回避了一步。直到今年2月《洛杉矶时报》报道87名HFPA会员中没有一名黑人之后,在颁奖典礼前夕,美国导演、PD、演员们共享了“#Times Up Globes”,敦促变化。 两者的应对方式也不同。AMPAS在2016年宣布,“到2020年,将把女性和有色人种会员增至两倍。”女性比率从2016年的24%(1446名)增加到去年的32%(3179名),同期有色人种比率从9%(554名)增加到16%(1787名)。去年加入的68个国家出身的819名新会员中,45%是女性,36%是少数人种及民族。AMPAS还为2017年描写黑人人权的《月光》、2020年外语片《寄生虫》颁发了最佳作品奖,试图改变现状。 金球奖在引起争议的今年2月只是表示:“将在18个月内将会员数增至两倍,并确保多样性。”NBC拒绝转播的理由也是“没有为变更规定而召开理事会的时间等具体日程”。 是否重新整理获奖标准也决定了两大山脉的命运。去年9月,学院方面表示:“从2022年开始,将把多样性作为作品奖候选名单选定标准之一。”另外,还公开了至少要有一名有色人种或少数民族担任主角或核心配角等具体方针。与此不同,金球奖坚持了旧时代标准,即非英语台词比重达到50%以上时就不能入围最佳影片奖候选名单。 好莱坞对奥斯卡评价说:“正在努力改变倾斜的电影产业结构。”相反,对一贯反应迟缓的金球奖的态度却非常冷淡。金球奖到底是实现刻骨铭心的革新,还是消失在历史长河中,全球电影界正在密切关注。

