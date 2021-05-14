投球渐入佳境，柳贤振取得赛季第3胜. May. 14, 2021 07:23. by 黃奎引 kini@donga.com. 美国职业棒球大联盟(MLB)传奇左手投手汤姆•格拉宾(55岁•退役)的快速球平均球速只有140公里左右。但是，他成为了美职棒大联盟中只有24人的300胜俱乐部的会员。他曾留下了这样的名言，“我对棒球的热情是测速器无法拍到的”。 13日面对亚特兰大勇士队踏上投手踏板的柳贤振(34岁•多伦多蓝鸟队)也证明了对于投手来说，有比速度更重要的东西的事实。 当天在亚特兰大的特鲁伊斯特公园球场举行的客场比赛中首发出场，柳贤振的直球平均球速为144公里。速度最快的球球速为147公里。可以说，在160公里以上强速球投手到处都是的美职棒大联盟，柳贤振反而投出了慢球。 但是当天柳贤振均匀地运用了快速球和外切快速球(卡特球)、变速球、曲线球等4个球种，利用广大的好球区压倒了对方的击球阵容。他在7局内取得5个被安打、1个四坏球上垒、失1分，完成好投。他抓住了6个三振，只投出了94个球。柳贤振在2比1领先的第8局上半局被替换下场，但球队以4比1获胜，因此他也取得了本赛季个人第3场胜利(2负)。赛季平均责任失分从3.15下降到2.95。同时，他也达成了韩美职棒赛场总计第160胜。 柳贤振在不太快的快速球之间混合投出了多种变化球，破坏了对方击球手的击球时机。特别是调整卡特球的速度，取得了很大的效果。卡特球速度从最低127公里到最高138公里，自由切换。赛后，柳贤振对此表示：“这是赛前准备的部分，取得了好成绩。从某种角度看，可以说是滑行曲线球。” 多伦多队主教练查理•蒙托约表示：“柳贤振以原来的面貌回来了”，“谁也不知道柳贤振接下来会投出什么样的球。以少量的投球数继续投出好球，破坏了对方击球手们的平衡。” 对方首发投手马克斯•弗里德也在6局内失1分，投出了好球，当天的比赛仅用了2小时42分就结束了。本赛季多伦多队共进行了35场比赛，平均比赛时间约为3小时4分钟。加拿大媒体《体育网》评价说：“如果像今天这样的比赛增多，就能解决缩短比赛时间的问题。” 当天的美中不足是让威廉•孔特雷拉斯击出的一分本垒打。柳贤振在0比0平局的第5局下半局，面对对方的首发击球手孔特雷拉斯连续投出了3个变速球，结果被对方击出本垒打。多伦多队在第6局上半局凭借马库斯•塞米恩的2垒打扳平了比分。特奥斯卡尔•埃尔南德斯接连在第7局击出逆转一分本垒打，在第9局轰下2分本垒打，帮助柳贤振取得了胜利。 在通过内线联盟举行的当天比赛中，柳贤振好不容易进入了击球位，但两次都被三振出局。

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