NEXON第一季度手游销售额增长32%…总销售额9277亿韩元. May. 13, 2021 07:22. by 申東秦 shine@donga.com. NEXON(纳克森)不顾代表性游戏《冒险岛Maplestory》的概率型外挂争议，凭借手机(移动设备)游戏的增长势头，第一季度(1~3月)取得了佳绩。 NEXON方面12日表示，公司第一季度的销售额为883亿日元(约9277亿韩元)，营业利润为433亿日元(约4551亿韩元)。与去年同期相比，销售额和营业利润分别增长了7%和4%。手机游戏主导了增长。据统计，第一季度手机游戏销售额同比增长32%，达到225亿日元(约2368亿韩元)。上市超过500天的手机游戏《V4》第一季度在谷歌游戏销售额排行榜上一直保持在前10位以内，拉动了业绩。 娱美德(We made Entertainment)凭借新作《MIR4》的票房成功扭亏为盈。公司第一季度的销售额为760亿韩元，营业利润为275亿韩元，与去年同期相比分别增加了147%和755%。这是季度标准的历史最高值。去年11月上市的《MIR4》的单独销售额达到456亿韩元。Com2us第一季度销售额为1167亿韩元，其中909亿韩元来自海外，表现不错，但由于人力成本增加等原因，营业利润与去年同期相比减少了25%，为177亿韩元。

한국어