金广铉达成韩美职棒赛场总计1500个脱三振. May. 13, 2021 07:23. by 姜泓求 windup@donga.com. 虽然投出了好球，但没能成为胜利投手。 即便如此，“首发登场=球队胜利”这一令人振奋的公式仍在继续。 美国职业棒球大联盟(MLB)圣路易斯红雀队的左手投手金广铉(33岁)在本赛季第5次首发上场比赛中投出好球，带领球队取得了4连胜。12日，在美国威斯康星州密尔沃基美国家庭球场举行的与密尔沃基酿酒人队的客场比赛中，金广铉在5又3分之1局内取得了5个被安打、1个四坏球上垒、6个脱三振、1失分的成绩。虽然因球队击球阵容的沉默，未能取得赛季第2场胜利，但平均责任失分从3.06降至2.74。 尽管投球内容不错，但金广铉当天陷入了进军美国职棒大联盟后的首场失利危机。因为他在第6局下半局0比1落后的情况下被替换下场。 但是后来圣路易斯队的击球阵容爆发了。圣路易斯队在第8局上半局在1人出局2、3垒有人的情况下，凭借迪伦•卡尔森的牺牲打扳平了比分。延长赛第11局上半局，保罗•戈德施密特(2分)和泰勒•奥尼尔(3分)接连轰出本垒打，最终球队以6比1获胜。圣路易斯队在本赛季金广铉首发上场的5场比赛中全部取得了胜利。包括上赛季在内，在金广铉首发上场的总共12场比赛中，球队取得了10胜2负的成绩。截止到当天，圣路易斯队以22胜14负的成绩排在国家联盟(NL)中部赛区首位。 金广铉还尝到了韩美职棒赛场总计1500个脱三振的喜悦。在KBO联赛中取得1456个脱三振，在MLB中截至当天为止取得42个脱三振的金广铉在第1局下半局成功制造了对方2号击球手洛伦佐•凯恩和4号击球手特拉维斯•肖的脱三振，并完成总计1500个脱三振。每9局脱三振数为9.39个，比上个赛季(5.54个)大幅增加。 金广铉当天共投了88个球，其中37个四缝线快速球、31个滑行曲线球、12个变速球、8个钩球。变速球的运用率为14%，高于赛季平均值(8.3%)。这可以解释为，这是为了刺中对方击球阵容的弱点而做出的选择。当天他的直球平均球速为89.2英里(约143.6公里)，比本月6日与纽约大都会队比赛时的记录(89英里•约143.2公里)小幅上升。赛后，金广铉表示：“状态比前两场比赛要好。本来想负责很多局，但是在第6局出现了遗憾的结果。” 正如他所说，在第6局下半局在1人出局2人在垒的危机中，在第7球决胜的情况下，被特拉维斯•肖击出适时2垒打，令人遗憾。金广铉略显遗憾地表示，“对于(捕手)亚迪埃尔•莫利纳给出的暗号，我两次摇头拒绝，其中一个就是被击出2垒打之前的球。对于直球暗号摇头拒绝，投出了滑行曲线球，出现了犯规，如果当时投出直球会怎么样呢？” 赛后，金广铉还介绍了与曾一起效力于KBO联赛的密尔沃基队投手乔什•林德布勒姆(前斗山队)之间的趣事。金广铉在第6局上半局作为击球手出场，因对方失误成功1垒出垒后，坐在替补席上的林德布勒总是喊自己的名字。金广铉笑着说：“我让(林德布勒姆)安静下来。”

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