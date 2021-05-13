连锁报复……以色列和巴勒斯坦武力冲突升级. May. 13, 2021 07:23. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在从7日起持续的以色列和巴勒斯坦之间的冲突呈现出全面战争局面的情况下，以色列总理内塔尼亚胡12日宣布阿拉伯居民较多的中部地区进入紧急状态。以色列军队在11日、12日接连轰炸加沙地区后，统治加沙地区的巴勒斯坦武装团体哈马斯也进行了火箭炮报复性攻击。截至目前，包括35名巴勒斯坦人、5名以色列人在内，双方死亡人数已超过40人。有人担心，受伤者人数可能会突破200人，重演2014年因双方冲突导致2213人死亡的“50天战争”。 10日，在中部地区的反以色列示威过程中，一名阿拉伯男子被一名犹太人男子开枪打死。犹太裔男子声称：“阿拉伯居民企图向我投掷炸弹和石头。出于防卫，我动用了枪。”阿拉伯居民愤怒地指责他故意瞄准没有武器的平民。11日，阿拉伯居民聚集在受害者的葬礼上，与警方发生了激烈的冲突。耶路撒冷市市长利维波表示：“目前的状况实际上是内战状态。”在拉姆安拉、阿克雷、瓦迪拉等阿拉伯居民较多的其他城市，连日举行反政府示威。拥有930万人口的以色列约有20%是阿拉伯居民。 内塔尼亚胡宣布进入紧急状态，并指责“阿拉伯居民发起了大规模暴动”。他声称造成目前状况的责任在于哈马斯，并表示：“他们必须付出代价。我们将加强攻击力度。”以色列军队12日在“城墙守护者”的作战命令下，轰炸了居民公寓、牙科等入驻的加沙地区一9层住宅楼。11日，以色列动用80架战斗机，到处轰炸加沙地区。据悉，此次事件中死亡的大部分巴勒斯坦人的尸体都在被炸毁的13层住宅楼内。 哈马斯也以“耶路撒冷之剑”的行动名称，向以色列各地发射了数百枚火箭炮。哈马斯领导人哈尼亚针锋相对地说：“如果要扩大战争，我们也做好了准备。”加沙地区的另一个武装团体伊斯兰圣战组织也加入哈马斯与以色列的对抗。伊斯兰圣战组织12日表示，“为报复敌人袭击平民和建筑物，今天早上5点进行了包括100枚火箭弹在内的强大攻击。” 国际社会敦促双方都保持克制。美国白宫发言人珍·普萨基、联合国秘书长古特雷斯11日接连敦促双方停止交战。联合国决定12日召开非公开安理会紧急会议讨论对策。

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