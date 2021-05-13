检方起诉“李成尹三次妨碍对金学义的非法禁止出境调查”. May. 13, 2021 07:23. by 黃聖皓, 裵碩俊 hsh0330@donga.com,eulius@donga.com. 首尔中央地方检察厅检察长李成尹(照片)因涉嫌妨碍安养支厅检察官对前法务部副部长金学义的非法禁止出境嫌疑的调查，于12日被起诉。全国最大的检察厅首尔中央地方检察厅检察长在职期间被移交审判，成为被告人，这在韩国宪政史上尚属首次。 水原地方检察厅调查组(组长李正燮•部长检察官)当天以涉嫌滥用职权妨碍权利行使为由，对李检察长进行了不拘留起诉。考虑到李检察长是反腐败强力部长这一点，调查组所属1名检察官接到了首尔中央地方检察厅的职务代理命令，向大检察厅管辖的首尔中央地方法院对李检察长进行了不拘留起诉。据此，首尔中央地方检察厅检察官起诉所属机关长，首尔中央地方检察厅检察官负责维持对首尔中央地方检察厅厅长的公诉，这是史无前例的事情。 综合东亚日报的采访，检方向首尔中央地方法院提交了16页A4纸大小的起诉书。根据起诉书，安养支厅试图调查填写虚假案件号码等，通过非法渠道将前金前副部长送出国的大检察厅历史真相调查团所属检察官李圭元时，李检察长涉嫌在2019年6月20日~7月4日三次妨碍调查。公诉书的主要内容是，李检察长一开始说“当作没有看到也从来没有收到(非法出境调查报告书)”，最后指示在报告书中加入“不进行(非法出境相关)追加调查”的字样，从而结束了调查。 检察机关内外有人主张，应该撤销李检察长职务，履行惩戒程序。以个人情况为由请假的李检察长在起诉后表明立场称：“我绝对没有施加调查外部压力等非法行为”，“今后一定会认真对待审判程序，查明真相，一定会恢复大检察厅反腐败强力部的名誉。”

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