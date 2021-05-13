青瓦台：“韩美首脑会谈上将讨论疫苗合作”. May. 13, 2021 07:23. by 黃炯? constant25@donga.com. 韩国总统政策室室长李浩承12日表示：“韩美首脑会谈的主要议题之一就是韩美之间的疫苗合作。”这是青瓦台首次公开表明，文在寅总统和拜登总统当地时间21日在美国华盛顿举行的首脑会谈中，议题包括新冠疫苗的合作。 李浩承当天在MBC广播节目中表示：“美国拥有疫苗的原始技术和原材料，韩国拥有世界第二大生物生产能力。如果将这两者结合起来，韩国有可能成为疫苗生产的全球中枢，因此此次会谈可能成为使这一部分更加具体化的契机。”也就是说，首脑会谈将讨论引进美国疫苗企业的技术和原料，由韩国企业加工生产疫苗的韩美间疫苗技术、生产、供应合作方案。李浩承就韩国驻美国大使李秀赫10日在常驻记者座谈会上提及的“6月份提前提供疫苗”问题表示：“据我所知，这意味着在5、6月份，与我们注射疫苗的力量相比，疫苗并不充足，因此正在磋商（疫苗供应）时间调整问题。如果有具体的操作，可以公开。” 此外，就房地产问题，李浩承表示：“目前拥有的共识是，作为一户一房者并长期居住在自家住宅的人应该减轻新建或拥有住宅的负担。”

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