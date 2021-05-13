美国在韩美首脑会谈前一天呼叫三星，政府和企业应成为“一个团队”. May. 13, 2021 07:23. . 在韩美首脑会谈举行前一天的当地时间20日，美国政府将召集包括三星电子在内的全球半导体及汽车企业。继上个月拜登总统之后，美国商务部将召开第二次半导体视频会议。拜登政府将半导体视为安保问题，一直向全球企业施压，要求在美国投资。 此次半导体会议具有事先协调韩美首脑会谈的性质，因此比任何时候都需要青瓦台和三星的密切协商。考虑到美国的半导体霸权战略，韩美关系和半导体只能持续保持联系。但从政府此前实际上一直对半导体产业放任不管的做法来看，令人怀疑政府和企业的“合作”能否顺利进行。三星电子副会长李在镕缺席的情况也令人遗憾。 主要国家的政府和企业在半导体领域一致行动。去年9月，台湾领导人蔡英文会见美国国务院副国务卿克拉克时，邀请了台积电（TSMC）创业者张忠谋。在会见1979年断交后访问台湾的美国最高层人物时，作为唯一的民间人士，他邀请了半导体企业的创始人。 美国英特尔公司在总统拜登召开半导体会议后立即公布了大规模投资计划。当地甚至有分析说，英特尔不是在回应拜登的要求，而是拜登在回应英特尔的战略。也就是说，拜登支持英特尔重回“半导体帝国”的地位，这与美国的战略一致。应该说，美国政府和英特尔正在共同制定全球半导体战略。 文在寅总统也出席了2019年三星电子系统半导体远景发表仪式，并强调了半导体的重要性。他还嘱咐要在系统半导体领域位居世界首位。但仅此而已。政府对支援研究开发和解决人力难问题只字未提。当拜登总统动摇半导体晶片时，青瓦台才迟迟召集企业社长团，执政党也成立了半导体特别委员会。在这种情况下，岂能进行密切的磋商？ 半导体已成为与国家安危直接相关的问题。就算政府和企业随时进行通话，共同协商战略，也仍然不够。以此次韩美首脑会谈为契机，政府和企业界有必要铭记自己是肩负国家命运的一支团队。

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