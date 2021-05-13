毕加索和孙女. May. 13, 2021 07:24. . 著名艺术家和收藏家的去世通常会震惊美术市场。因为会有作品大举投向市场。1973年，毕加索去世时没有留下任何遗言，孙女玛丽娜继承了包括1万多件作品在内的五分之一遗产。她开始冷静处置祖父的遗作，并于2015年大量交与竞拍。她说是为了忘记悲惨的童年。到底发生了什么事情，孙女想处理掉爷爷的全部遗作呢？ 立体派创始人毕加索虽然有很多“女神”，但只结过两次婚。第一位夫人是俄罗斯芭蕾舞演员奥尔加·柯克洛娃。她是玛丽娜的奶奶。毕加索每次更换“女神”时也会更换画风，但具有华丽外貌的奥尔加令他放弃了立体派风格，回归到古典主义。在结婚那年画的这幅画中，奥尔加身穿黑礼服，手拿扇子坐在花纹的安乐椅上。空荡荡的背景与细腻表现的人物形成鲜明对比。虽然是尚未完成的作品，但毕加索却把它当作完成作品来展示。在度过3年热烈的新婚后，奥尔加生了保罗。他是在毕加索40岁时的第一个儿子，也是玛丽娜的父亲。但不久后，毕加索与一名17岁少女有了外遇，丢下了家人。虽然是富翁，但没有尽到抚养的责任。奥尔加的子孙在穷苦中过得很凄惨。因忧郁症而患上酒精中毒的保罗在玛丽娜3岁时离婚并离开了家人，玛丽娜的哥哥因被拒绝参加祖父的葬礼而悲观自杀。即使是再伟大的艺术家毕加索的杰作，对孙女来说，也只是家庭不幸史的证物。也许是想毫不留恋地进行清理。 难道是因为对总有一天会被抛弃的命运的悲伤预感吗？画中奥尔加的表情显得阴郁。虽然被祖父和父亲遗弃，但玛丽娜包括领养的3名子女在内，用心地养育了5个子女。她将遗产中的大部分都用在帮助不幸儿童的慈善活动上。

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