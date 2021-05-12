比尔·盖茨“受辱”……女儿贴出没有父亲的全家福. May. 12, 2021 07:19. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 微软公司创始人比尔·盖茨（66岁）的长女珍妮弗（25岁）在母亲节来临之际，9日在社交媒体账号上贴出了“没有父亲的全家福”。 珍妮弗公开了自己和母亲梅琳达·盖茨（57岁）、弟弟罗里（22岁）、小妹妹菲比（19岁）并排站在一起的照片。照片何时拍摄不得而知。她在照片上写道：“无论何时，母亲都是我们的女王和英雄。” 有分析认为，在父母宣布离婚后，首次在社交媒体上上传的家庭照片中没有父亲比尔·盖茨，这表明子女对父亲心怀失望。珍妮弗在去年的母亲节上传了一张与母亲梅琳达的照片。珍尼弗毕业于斯坦福大学，目前就读于纽约西奈山伊坎医学院，在2018年大学毕业时曾上传了父亲也在一起的全家福照片。 梅琳达当天上传了子女们小时候的合影，并写道：“我很高兴是孩子们的母亲。希望对于祝贺母亲并铭记爱过的人的各位来说，这一天是有意义的日子。”她上传的照片中也没有丈夫比尔·盖茨的身影。 比尔·盖茨婚前曾遍阅女性的经历也被重温。《纽约邮报》当地时间10日援引詹姆斯·华莱士1997年撰写的比尔·盖茨的传记《超速驾驶：比尔·盖茨与控制网络空间的竞赛》报道说，比尔·盖茨在游泳池中喜欢与脱衣舞女举行裸体派对。《纽约时报》报道说，比尔·盖茨的女性经历在与梅琳达交往时也延续了一段时间，因此，两人分手了1年左右，1992年再次结合。

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