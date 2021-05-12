文在寅再次要求听证报告，进入强行任命林朴卢三人的程序. May. 12, 2021 07:19. by 朴孝穆记者、尹多彬记者 tree624@donga.com,empty@donga.com. 文在寅总统11日要求国会，在14日之前提交被在野党定论为不合格的科学技术信息通讯部、海洋水产部、国土交通部的部长候选人林惠淑、朴晙莹、卢炯旭的人事听证报告。如果国会在14日之前不予提交，文在寅可以从15日0时起任命上述三人，因此事实上已进入了强行任命三人的程序。 青瓦台发言人朴京美11日表示：“文在寅总统下午2时20分左右向国会要求在14日之前提交对三名候选人的听证报告。”由于在野党反对通过听证报告，国会未能在当初提交期限的10日之前向青瓦台提交对三名候选人的听证报告，因此青瓦台再次要求送交。在文在寅总统的4年任期内，从未在再次要求送交报告后撤回提名或候选人主动辞职的先例。因此有分析认为，文在寅最快将于15日推进任命。此前，文在寅在2019年12月再次要求送交有关前法务部长秋美爱的听证报告时，多又了两天时限，但在朝野没有达成协议后，第二天就强行任命了秋美爱。 如果这次文在寅也强行任命，现政府执政以来，在没有得到在野党同意的情况下任命的部长级人士将增至32人。但是，青瓦台的一名有关人士表示：“在野党将三名部长候选人的去留和国务总理候选人金富谦的批准问题联系起来，因此将先关注14日之前的朝野磋商结果。” 接到青瓦台要求的朝野政党当天围绕金富谦总理候选人批准案和三名部长候选人听证报告的通过问题，坐到了谈判桌前，但始终未能达成一致。共同民主党当天提议，哪怕是召开全体会议，也要先处理总理人选。共同民主党院内代表尹昊重表示，“目前韩国正在经历新冠国难。负责中央灾难处理对策本部的总理一职，一天也不能空缺”，强烈要求处理总理人选批准案。 相反，“国民力量”党的立场是一次性处理三名部长候选人和总理批准案。“国民力量”党院内代表金起炫针锋相对地表示：“此前的国务总理（丁世均）因为自己的大选日程而辞职，总统对此予以容忍。现在国务总理的空缺完全是执政党的责任，执政党或者政府方面想要的东西都想拿到，单边主义的做法也有悖于协治精神。” “国民力量”党发言人尹希石在当天的评论中批评说：“文在寅总统再次要求人事听证报告，是在剩余一年里还要堵住眼睛和耳朵一意孤行的‘走自己的路’的宣言。”正义党院内代表裴镇教当天表示：“之于林惠淑和朴晙莹两名候选人，如果（文在寅总统）强行任命，就证明现政权和执政党的傲慢。”

한국어