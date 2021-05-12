Kakao Talk咨询短信1条13万韩元…“私房钱”国立大学学生指导费. May. 12, 2021 07:19. by 崔예나 yena@donga.com. 去年，A国立大学策划了教职员晚上巡查校园的“校内安全指导活动”，每周8个小时。因为，如果进行该活动，每年最多可获得690万韩元的“学生指导费”。但是，A国立大学的教职员工在20分钟内在校园内两处拍摄了证件照，部分教职员则换上上衣拍照，耍小聪明。这是为了像活动了两天一样夸大业绩。以这种方式，该大学非法收受了11.7亿韩元。这是国民权益委员会11日对全国12所主要国立、公立大学的学生指导费情况进行调查后公布的结果的一部分。 据国民权益委员会当天公布的数据，12所国立大学中有10所教职员工通过虚报学生咨询和安全指导或夸大业绩的方法，在去年非法收受了94亿韩元。12所调查对象分别是釜山大学、釜庆大学、庆北大学、忠南大学、忠北大学、全北大学、济州大学、公州大学、顺天大学、韩国教员大学、广播通信大学、首尔市立大学。 学生指导费是废除过去国立、公立大学现有会费中作为辅助性工资支付给教职员的津贴后产生的，根据教职员的学生咨询、安全指导活动，按个人等级支付。但实际情况调查结果显示，教职员工与业绩无关，收取相关费用。 B国立大学将教授向学生发送5分钟左右的Kakao Talk短信息视为咨询，为1条短信支付了13万韩元。咨询内容大多是确认新型冠状病毒相关的健康状态或问候。该大学教授通过这种方式，先后28次共收受了370万韩元。C国立大学认为，教职员工将学生控制在30人以内编成一组，通过电子邮件发送学校主页的公示事项，只要1人接收，就会被认定为“指导”业绩。通过这种方式，551名职员每件获取10万韩元，共获得了27.55亿韩元。 国民权益委员福利补助金违规举报中心主任金应泰(音)表示：“我认为这是国立大学共同的问题”，“考虑到每年国立大学都要执行1100亿韩元的学生指导费，不当执行金额会更多。”对此，权益委要求教育部对国立大学进行全面监查。教育部当天表示，将对全体38所国立大学实施学生指导费特别监查。

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