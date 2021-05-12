不顾就业、为提高最低工资发送“炸弹邮件”的民主劳总. May. 12, 2021 07:19. . 全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）从10日起向最低工资委员会公益委员发送大量要求辞职的电子邮件。民主劳总另外设立网站，正在开展发送“电子邮件炸弹”活动。公益委员的任期将于13日结束，据说大部分人很有可能会留任。民主劳总主张，这些公益委员在最近两年里抑制上调最低薪水。此举可能是为了在今年7月决定最低工资之前，压迫公益委员，提高上涨率。 通过大量邮件向公益委员施压的方式和目的都不合适。民主劳总是作为劳动者委员参与最低工资委员会审议的主体之一。但这样的民主劳总事前向其他审议委员施压的做法有违磋商精神。考虑到目前正面临新冠危机的中小企业和自营业的现状，令人怀疑大幅上调最低工资是否合适。 现政府在2018年（2017年决定）和2019年大幅提高最低工资，却遭遇了最恶劣的雇用危机。此后的两年间降低了上涨率，但是增加的人工费负担依然拉低了雇用余力。全国经济人联合会称，2016年至2020年韩国最低工资上涨率年均为9.2%，在亚洲主要18个国家中最高。 据中小企业中央会透露，受最低工资影响的95%的劳动者都在300人以下的中小企业工作。因最低工资上涨而导致工作岗位不稳定的大部分劳动者，应被看作是小规模事业场所的低收入层。去年没有拿到最低工资的劳动者达到319万人。虽然也有不道德的业主，但也有很多企业无法承受上涨的工资。如果连这样的工作岗位都减少，低收入层的收入就会减少，从而势必导致收入两极化进一步扩大。 只要企业能过得去，没有人会反对提高最低工资。但是，在面临新冠疫情迭加的情况下，如果大幅上调最低工资，工作岗位必然会减少。韩国经营者总协会要求将工资上调幅度降到最低，同时增加雇用人数，也是出于同样的原因。雇用恶化的副作用可想而知，民主劳总仍然施压提高最低工资，是不负责任的行为。民主劳总应该回顾，什么才是对劳动者有利的方法，克制不合理的实力活动。

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