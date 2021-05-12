弟子们的检讨书. May. 12, 2021 07:19. . 有个人弃父而逃。他四处漂泊，打短工度日。有一天，他路过了父亲居住的地方。他没有认出已经成为大富翁的父亲。父亲却不一样。尽管过去了50年，他依然认得儿子。他从来就没有忘记过。他太高兴了，派人去把儿子叫回来。但是儿子误以为是绑架自己，抵抗着直到昏了过去。他一清醒过来，就去别的地方打工了。 于是，父亲派佣人告诉儿子，可以拿到双倍的工钱，把他领回了家。他看到清理肥料的儿子消瘦的样子，心里很难受。因此，他换上了一件沾了脏东西的衣服，帮助儿子清理肥料。他走到儿子跟前说，以后会像对待亲生子女一样对待他，让他在这里工作。父亲是那样的宽容。 儿子虽然也很喜欢这样的爱护和关心，但仍觉得自己很卑贱、没有出息，只知道继续清理积肥。即使让他管理堆满金银财宝的仓库，也是一样。父亲希望儿子能帮着打理家务。儿子后来才开始逐渐理解父亲的心情。临终时刻，父亲宣布他就是真正的儿子，将所有的财产都留给了他。 故事中的父亲指的是佛陀，儿子则是指他的弟子们。借用通常情况下的比喻说话的是佛陀，这里是四个弟子。他们坦白说，不知道父亲宽容、深意的儿子就是自己。他们向老师承认，作为大众的领袖，安逸于解脱和涅盘，即只满足于个人救赎，却疏忽了拯救可怜的芸芸众生的大局之事，对此感到非常抱歉。相当于是这些年老的弟子都写了一份检讨书。《妙法莲花经》中记载的弟子们坦白的故事，至今仍向我们传达着佛陀的辉煌教诲——觉得受苦的众生很可怜、拯救他们，是最好的方法。

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