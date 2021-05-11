韩国人金秀妍进入伊丽莎白女王大赛钢琴领域半决赛. May. 11, 2021 07:23. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 时隔5年再次举行的伊丽莎白女王大赛钢琴领域的胜者会是谁呢？去年因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)而推迟一年于今年举行的该比赛，进入半决赛的12名参赛选手8日揭晓。作为韩国人，金秀妍(27岁•萨尔茨堡莫扎特姆国立音乐大学硕士)通过第一轮正赛，将在半决赛上继续展现实力。 在比利时举行的伊丽莎白女王国际音乐比赛今年的钢琴领域，当初通过预赛的58人中，韩国人有15人，是各国人数中最多的(俄罗斯10人，日本8人)。进入半决赛的有日本、俄罗斯各3名、法国2名、荷兰、拉脱维亚、中国各1名。 进入半决赛的选手将在10~15日依次演奏莫扎特钢琴协奏曲中的一首和主办方委托的新曲等3首独奏曲。演奏会在当地时间每天下午4时、8时举行，金秀妍将于12日下午4时(韩国时间上午9时)演奏。作为莫扎特的钢琴协奏曲，她选择了23号K.488。半决赛及决赛全程将通过伊丽莎白女王大赛官网(queenelisabethcompetition.be)进行现场直播。 今年该比赛受新冠肺炎疫情影响，比赛的所有过程都将在无观众的情况下进行。决赛将于24日至29日在布鲁塞尔博扎尔艺术中心举行。决赛获奖者将于29日在博扎尔艺术中心揭晓，届时比利时国王夫妇将出席。 金秀妍在韩国艺术综合学校就读期间，曾留学奥地利，在萨尔茨堡莫扎特大学国立音乐学院攻读学士课程，并以最优异的成绩毕业，获得硕士学位。2016年她也曾进入伊丽莎白女王大赛半决赛。 伊丽莎白女王国际音乐比赛与俄罗斯柴可夫斯基国际音乐比赛、波兰肖邦国际钢琴比赛并称为世界最高权威比赛。每年钢琴、大提琴、声乐、小提琴等部门轮流举行。韩国人在2008年作曲部门赵恩华1位，2009年作曲部门全民在1位，2011年声乐部门洪慧兰1位，2014年声乐部门黄秀美1位，2015年小提琴部门林智英1位等。在钢琴领域，2016年韩智昊排在第4位。

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