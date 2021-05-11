剩下的一年文在寅“我走我的路”，能把国家力量汇聚在一起吗？. May. 11, 2021 07:22. . 文在寅总统昨天举行了就任4周年特别演讲及记者招待会。虽然这是他说明执政4年功过，并在剩下一年里寻求国民协助的最后机会，但事实上以宣布“走自己的路”告终。全部的内容，只是承认“在4月7日再补选中挨了棒喝，受到了令人清醒的严重审判”，委婉地提及房地产政策的失败，并表示将进行部分调整。 不仅是房地产问题，就优质的青年工作岗位问题、新冠疫情和疫苗不足等问题，根本听不到一句“抱歉”的真诚道歉。他反而表示：“每当出现危机时，就有增加不安感、助长矛盾和分裂的行为。”也就是说，因为认为现政府的国政方向没有什么错误，就根本找不到转变国政方向的意志，还把责任归咎于指出疫苗等问题的在野党和媒体。 对于部分“不合格”的部长候选人，他喋喋不休地解释部长人选的理由说，“我不认为在野党反对就是验证失败”，也是出于同样的原因。作为人事权力者，虽然也有很多苦衷，但如果发现诸如前往海外著名旅游胜地研讨会、带着家人同行或大量携带欧洲产陶瓷入境等小气、羞耻的行为，就不应该表露不爽之心，而应该虚心接受提出的疑惑。对于青瓦台介入蔚山市市长选举的疑惑和月城核电站的调查，他表示“检察机关似乎并不惧怕青瓦台权力”，此番言论委婉地表现出对检察机关不信任的态度。对于强硬亲文（在寅）势力的“文字炸弹”，文在寅总统表示“这是自然而然的现象”，也体现了他背离民心的政局认识。 就赦免李明博和朴槿惠两名前总统以及三星电子副会长李在镕的问题，文在寅总统提及了对国民团结产生的影响、司法正义和平衡性以及国民共识等，并回避说：“这不是总统可以随意决定的问题。”他还就对朝鲜撒放传单问题表示：“给南北关系泼冷水是不可取的。”与以往态度没有什么不同。 在全球“大流行”危机中，各国都走上了各自逃生的道路。文在寅总统虽然表示：“所有的评价都将交给国民和历史。”但是现在很重要。在剩下的一年里，如果不能摆脱“站在我这边才是对的”的理念，不能摆脱独断专行，只顾走自己的路，以这种方式运营国政，就无法把国家力量团结在一起。

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