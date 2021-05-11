塑造的英雄. May. 11, 2021 07:23. . 世界上发生的事情都是有原因的。细究其背后，可以发现其漫长的历史根源。有些东西可以上溯到数千年。从这一点看，既荒唐又令人害怕。 从埃及往南走就到了苏丹。古埃及时代把这里叫做努比亚。埃及遗物中经常出现努比亚人。不仅有法老征服努比亚人的壁画，还有在脖子上套上绳子成为俘虏或运送贡品的努比亚人。还有努比亚法老的像。努比亚人是一个凶悍的战斗民族。埃及雇用努比亚人为佣兵，曾一度征服埃及。此后的很长一段时间里，努比亚还和埃及保持着吵吵闹闹的关系，但大体上是埃及像属国一样统治努比亚。 4000年后的1948年，第一次中东战争中，埃及军队在以色列手里遭遇耻辱的战败。埃及军队也打过漂亮的胜仗。在阿什克尔伦以东的费卢杰镇，埃及军队3个营被以色列军队包围。在完全被包围的状态下，埃及军队坚持直到战争结束。这一仗里打得最好的是苏丹营。最高英雄是被称为“黑狼”的苏丹上校赛义德·塔赫。但战争结束后成为英雄的却是埃及人加马尔·阿卜杜勒·纳赛尔少校。纳赛尔凭借当时的人气给埃及国民留下了深刻印象，1953年政变成功后成为终身总统。 纳赛尔曾是一位出色的军官，在费卢杰战役中出色地战斗过。但是，塔赫上校虽立下了更大的功劳，却没有成为那样的英雄。纳赛尔为了增添人气，详细地叙述了费卢杰战斗的经历，但几乎没有提到塔赫上校的活跃。塔赫是一位有能力的军人，而埃及人期待的英雄是能够把国家从泥潭中拯救出来的人。军事英雄诞生于战场，国家英雄由国民选择。虽然这个标准偶尔产生于感情和幻想之中是个问题。

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