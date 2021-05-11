即使疫苗因果性不充分，如果出现异常反应，最多可以获得1000万韩元支援. May. 11, 2021 07:23. by 金素敏记者 somin@donga.com. 接种新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗后，如果出现重症异常反应，即使疫苗因果性不充分，最多将支援1000万韩元的医疗费。 疾病管理厅10日发表了上述内容的“异常反应一揽子补偿案”。此前，在接种新冠肺炎疫苗后，曾出现过脑出血或脊髓炎等症状，但由于接种带来的影响不确定，无法提供支援。不断有人指出，这种限制性补偿政策助长了人们对疫苗的不信任。但是，根据新的补偿案，从17日开始，即使证据资料不足，难以查明因果性，也可以从政府那里得到治疗费支援。 这也适用于过去的接种者。据此，3月12日注射阿斯利康疫苗，因急性脑脊髓炎正在接受治疗的40多岁护士也有可能获得支援。疾病管理厅厅长郑恩庆(音)表示：“评价因果性的信息并不充分”，“但是(取而代之)可以被分类为诊疗费支援对象。” 但是，与明确确认因果性的情况不同，只有1000万韩元的限度内才能获得支援。对原有患疾的治疗费、护理费、装备费则被排除在外。即使疫苗没有明确的因果性，也无法获得支援。

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