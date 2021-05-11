文在寅：“向朝鲜撒放传单是给韩朝关系泼冷水”. May. 11, 2021 07:23. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韩国总统文在寅10日就向朝鲜撒放传单一事公开批评：“这是给南北关系泼冷水的事情。”这是文在寅首次提及对朝传单问题。朝鲜劳动党副部长金与正2日在谈话中就“脱北者”团体向朝鲜散发传单一事威胁说：“不能坐视不理。将讨论相应的行动。”文在寅于是直接出面收拾局面。但有人指出，由于美国拜登政府强调朝鲜人权并支持信息自由流入朝鲜，因此韩美两国围绕对朝传单问题出现了步调不一。就在下个月21日，文在寅将与美国总统拜登举行韩美首脑会谈。 文在寅10日在就任4周年特别演讲中对向朝鲜散发传单的行为警告：“这违反了韩朝协议和现行法，在此强调，政府将不得不严格执法。”“脱北者”出身的朴尚学在《禁止对朝传单法（韩朝关系发展法修订案）施行的3月30日之后的上个月公开了向朝鲜散发传单的事实。文在寅亲自出面，可能是为了在美国结束对朝政策研究后寻求恢复韩朝、朝美对话的情况下，不刺激朝鲜。但也有人指出，这是对朝低姿态。 文在寅就美国的新对朝政策表示：“将以新加坡宣言为基础出发，这符合韩国政府希望的方向。将把剩下的一年任期视为从未完的和平走向不可逆转的和平的最后机会。目前，深思熟虑也已结束。现在是时候付诸行动了。”就美国公布新对朝政策后朝鲜表示反对一事，他表示：“朝鲜虽然做出了这样那样的反应，但我不认为是拒绝对话。我认为朝鲜现在也把它当作最后的判断时间。”他还说：“既然有机会再次面对面坐着协商，我们期待朝鲜予以回应。”

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