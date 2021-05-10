美国声称“四方安全对话（QUAD）不是安保同盟”……应开展非军事共同课题合作. May. 10, 2021 07:18. . 美国白宫国家安全委员会东亚大洋洲资深局长埃德•凯根7日就美国、日本、澳大利亚、印度四方对话机制“四方安全对话”表示：“我们的蓝图并非只有四个国家参与的封闭结构。这是为了鼓励对悬案感兴趣的其他国家共同参与的开放型结构。”他反复强调：“四方安全对话不是安全同盟，也不是亚洲版北约。” 这一发言显然是为了消除国际社会对“四方安全对话”这一以美国为主导的旨在牵制中国的反华安保机构“亚洲版北约”的看法而做出的努力的延长线。国家安全事务助理杰克•沙利文最近也曾强调：“四方安全对话根本上不是针对中国的。”拜登政府在表明继承前任特朗普政府的亚洲战略“四方安全对话”的同时，也一直警惕这一机制被认为是安保同盟。提出新冠疫情和气候变化等为“四方安全对话”非军事性合作课题并强调其开放性和灵活性，也是出于上述原因。 只是在特朗普政府时期，在“自由开放的亚太”的口号下，“四方安全对话”是对抗中国南海与东海膨胀的对抗机构，因此其性质不会轻易改变。凯根就“是否可以同中国合作”的提问表示：“难以想象，依靠强压、威胁和经济报复，不追求自由印度太平洋的国家会参与‘四方安全对话’的活动。”实际上表明了不可能的立场。尽管如此，拜登政府不是以针对中国、而是以标榜规范和秩序的老练的外交，诱导其他国家参与。 这样的“四方安全对话”将以灵活的合作为基础扩大其作用，但韩国却游离于外。韩国政府仍然反复表示：“没有正式提出参与的邀请。”在经历“萨德”报复事件的情况下，可以谨慎行事。但如果在疫苗和尖端技术等韩国迫切需要合作的问题上也看中国的眼色行事，对参与犹豫不决，就会沦落为“孤家寡人”。如果不是敏感的军事安保领域，就应该从初期开始积极参与各种合作领域，寻找自然地加入扩大版（四方+α）的路径。

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