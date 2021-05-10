英国扩大阿斯利康疫苗接种年龄限制范围，韩国维持现有的未满30岁接种年龄限制. May. 10, 2021 07:19. by 金素英记者 ksy@donga.com. 围绕新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的接种年龄，部分国家做出了不同的决定。首先，韩国决定维持对未满30岁的人除接种之外的现有方针。 防疫当局相关人士9日表示：“在最近召开的疫苗咨询团会议上，一致认为现在不是讨论改变阿斯利康疫苗接种年龄的时候”，“国内没有出现罕见的血栓症病例申报是最大的原因。” 防疫当局之所以研究改变阿斯利康的接种年龄，是因为部分国家接连更改了标准。此前，英国疫苗接种免疫共同委员会(JCVI)6日(以下均为当地时间)表示，“建议18~39岁的成年人接种替代阿斯利康的其他疫苗。”英国和韩国一样，只限制了未满30岁的人群接种阿斯利康。韩国也参考了英国的决定，将阿斯利康疫苗的接种限制年龄定为未满30岁。但现在英国政府却将这一标准改为“未满40岁”。因此，接种对象数量将会减少。 德国则相反，废除了阿斯利康疫苗的接种年龄限制。据《路透社》报道，德国允许所有成年人接种阿斯利康疫苗。在此之前，限制未满60岁的人接种阿斯利康疫苗。德国卫生部长延斯•舒潘表示：“此次措施将加快德国的新冠肺炎疫苗接种速度。” 另外，韩国国内将从10日开始预约283.8万名65~69岁人群(1952~1956年出生)的阿斯利康疫苗接种。通过网站等，在社区医院等委托医疗机构中就近进行预约即可。对在线预约不熟悉的高龄层可以通过疾病管理厅(1339)和各地方自治团体呼叫中心(地区编号+120)进行预约。即使拿着身份证和本人名义的手机前往居民中心，也能得到帮助。接种将从27日开始。从13日开始，60~64岁人群(1957~1961年生)的接种预约将正式启动。

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