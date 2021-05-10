“统一与沟通的政治”……前副总理李汉东逝世. May. 10, 2021 07:19. by 姜炅石 coolup@donga.com. 在韩国现代政治史上追求执政党和在野党、保守与进步之间的沟通与统一的前国务总理李汉东（照片）8日因宿疾逝世。享年87岁。 故人1934年出生于京畿抱川郡，从景福高中毕业后，进入了首尔大学法学院。1958年在军队服役期间通过司法考试后，他以“汉城地方法院法官”的身份开始法律界人士之路，后来又转到检察机关，先后担任汉城地方检察厅特查一部部长和刑事一部部长。 故人1981年在抱川当选第11届国会议员后进入国会，直到第16届为止连续6次当选国会议员。他曾在卢泰愚政府担任过内务部长，同时还担任了执政党的“三要职”——院内总务（现院内代表）、事务总长、政策委员会议长。虽然他重视执政党和在野党的对话和妥协，但一到做决定的时候，就会果断做出决定，获得了“一刀”的称号。 故人1999年担任自由民主联合总裁，为前总统金大中、前总理金钟泌和朴泰俊的“DJP联合”做出了贡献，并于2000年6月担任总理。他是宪政史上第一位通过国会人事听证会的总理。 故人正如“海不让水（海洋不拒绝任何河流汇入）”的座右铭一样，强调了团结与对话政治。故人是韩国现代政治史上的巨人，他在2018年出版的回忆录《政治是重业》中说：“政治人不是随便为个人荣华或利益而从事的职业”，“对牺牲自己、拯救国家和国民的‘杀身救国’历史使命意识非常透彻的人成为政治家、执掌国政，才能实现祖国的繁荣和统一，才能守护国民的安宁和幸福。”

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