孙兴慜打入“第17粒联赛进球”，创造单赛季最多进球记录…与车范根并驾齐驱. May. 10, 2021 07:19. by 兪載泳 elegant@donga.com. 每当“超级Sonny”孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)进球时，韩国足球的历史就会发生改变。 8日，孙兴慜在英国利兹市的埃兰路球场举行的与利兹联队的2020~2021赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第35轮客场比赛中，在上半场第25分钟启动得分炮，攻入本赛季各项赛事第22粒进球。至此，孙兴慜刷新了2016~2017赛季效力托特纳姆热刺队的21粒进球，并创下了自己单赛季最多进球纪录。当然这也是韩国球员的EPL新纪录。 孙兴慜当天接到队友德利•阿里的传球，在一对一面对对方守门员的情况下，冷静地扳平比分。下半场，他也曾抓住机会与守门员交手，但略显犹豫的左脚射门击中了球门边网。虽然孙兴慜取得了进球，但热刺队最终以1比3完败于利兹联队，实际上很难获得给予联赛前4名的欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)入场券。托特纳姆热刺队以16胜8平11负(积56分)的成绩下滑至积分榜第7位。与排在第4位的切尔西队(积64分)相差甚远。即使球队剩下的3场比赛全部获胜，也只能寄希望于排名靠前球队犯错误，机会十分渺茫。 虽然因球队的失利而黯然失色，但孙兴慜攻入联赛第17粒进球(联赛进球单独排在第3位)，追平了前韩国国家队主教练车范根1985~1986赛季在德甲勒沃库森队创下的韩国球员在欧洲四大联赛单赛季最多进球记录。在进攻点方面，他以17粒进球和10次助攻(27分)继热刺队的“死党”头牌哈里•凯恩(21粒进球和13次助攻)之后，排在联赛第二位。 整个赛季方面，他在英超赛场取得17球10助攻、在欧足联(UEFA)欧联杯预选赛及正赛阶段取得4球3助攻、联赛杯1球、英格兰足总杯4助攻等，共贡献了39个攻击点。 对于正在装饰自己职业生涯的高潮赛季的孙兴慜来说，剩下的目标是在剩下的3场联赛中再次追加进球。只要再进一球，就能超越“车范根”。英国广播公司(BBC)的解说嘉宾迈克尔•布朗在热刺队与利兹队的比赛后表示，“大家都知道孙兴慜在球门前是多么冷静。在与利兹联队的比赛中孙兴慜再次证明了自己是个美丽的‘终结者’。”英国《标准晚报》和《卫报》等媒体也在孙兴慜面前加上了“爽快的结尾”、“优秀的终结者”等修饰语。

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