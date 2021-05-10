欧盟领导人：“美国应先解除对疫苗的出口禁令”. May. 10, 2021 07:19. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 欧盟首脑们强调：“相比暂时免除新冠疫苗知识产权，美国应首先解除出口限制。”就是说，对美国总统拜登有关放弃疫苗知识产权的意愿表示支持，对解决全球疫苗短缺问题没有什么帮助。 欧盟委员会主席范德莱恩当地时间7日在葡萄牙举行的欧盟领导人视频会议相关记者会上表示：“单凭暂时免除知识产权，中短期而言，不会生产一支新冠疫苗。希望所有国家都像大量出口疫苗的欧盟一样，承诺大规模出口疫苗。” 欢迎拜登总统支持放弃知识产权的法国和意大利首脑也提出了相似的主张。法国总统马克龙表示：“现在迫在眉睫的，不是暂时免除知识产权，而是将疫苗分配到全世界。我们要求美国停止禁止出口疫苗和疫苗原料。”意大利总理德拉吉也表示类似的主张称：“免除专利不会保障疫苗产量的增加。”美国动用了《国防物资生产法》，决定优先向美国国内供应新冠疫苗和原料、制造装备等。 世界贸易组织认为，即使就免除新冠疫苗知识产权达成协议，也到实际生产仿制疫苗，仍然需要细致的工程和很多经验。美国疫苗生产企业莫德纳公司的首席执行官史蒂芬•邦塞尔今年2月曾对路透社表示：“没有一家公司能够迅速生产出可以满足世界需求的复杂的类似（similar）疫苗。”

한국어