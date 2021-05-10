令人害怕的外餐…物价上涨率创22个月以来新高. May. 10, 2021 07:19. by 宋忠炫, 黃泰皓 balgun@donga.com,taeho@donga.com. 炸酱面、紫菜包饭、汉堡包等与外餐(餐饮)相关的食品物价时隔1年零10个月之后出现了最大涨幅。这是因为作为餐厅食材的农畜产品价格出现暴涨。 据统计厅9日透露，今年4月外餐物价指数为113.02，比去年同期上涨1.9%。这是自2019年6月(1.9%)以来的最高值。去年，外餐物价上涨率还停留在1%以下，今年1月突破1%后，2月上涨1.3%，3月上涨1.5%，涨幅正在扩大。 各品种的粥的价格上涨7.6%，在统计厅调查的39个餐饮品种中涨幅最高。其次是汉堡包(6.1%)、生鱼片(6.0%)、紫菜包饭(4.4%)、炒饭(3.8%)等。相反，披萨(-2.9%)、咖啡(-0.4%)、学校伙食费(-100.0%)等价格却同比下降。统计厅相关人士表示：“随着农畜产品等原材料费和租赁费的上涨，外餐费也随之上涨。” 谷物、肉类、乳制品等主要食品的国际价格也在上涨。据联合国粮农组织(FAO)和农林畜产食品部透露，4月份世界粮食价格指数环比上涨了1.7%。谷物因担心收成低迷而上涨1.2%，食用油、香油等油脂类产品受生产减少的影响上涨1.8%。肉类受东亚需求增加的影响，上涨了1.7%。 以外餐项目为中心，随着物价大幅上涨，个体户和消费者的负担正在加重。在首尔经营餐厅的一位个体户表示：“食材价格上升，再加上外卖APP费用上升，以及大企业速食食品销售的影响，经营餐饮业的小工商业者近来很不好过。”

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