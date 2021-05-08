《白牛》、《武陵桃源图》，李健熙收藏品细节公开. May. 08, 2021 07:14. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 国立现代美术馆7日公开了已故三星电子会长李健熙的遗属捐赠的“李健熙收藏品”的详细项目和展示日程。当天公开的作品中包含李仲燮的《白牛》(1953~1954年)、李象范的《武陵桃源图》(1922年)、罗蕙锡的《华宁殿芍药》(1930年代)等多部珍贵作品。 捐赠给国立现代美术馆的美术作品共有1488件，由238名韩国近现代美术作家的作品1369件和8名外国近代美术作家的119件组成。种类最多的是绘画作品，共有412件，此外还有版画(371分)、韩国画(296分)、素描(161分)、工艺(136分)、雕刻(104分)等各类作品。 李仲燮的《白牛》，充满活力地表现象征日本帝国主义强占时期朝鲜人的牛和白色，是李仲燮以牛为素材画的油画连作中作品价值很高的作品。《武陵桃源图》是李象范25岁时创作的山水画，此前只知道作品的存在，约100年后才问世。在罗蕙锡的作品中，《华宁殿芍药》一直被分类为特别珍稀的作品。金钟泰的《男孩》(1929年)、白南舜的《乐园》(1937年)、金基昶的《群马图》(1955年)等也被认为是具有很高艺术价值的绘画作品。外国作品中，巴勃罗•毕加索的112件陶瓷器引人注目。萨尔瓦多•达利、克洛德•莫奈、保罗•高更、马克•夏卡尔的作品也捐赠了。 国立现代美术馆计划在7月在首尔中区德寿宫馆举行的“韩国美，昨天和今天”展上首次展示李健熙收藏品。正式公开将从8月在首尔钟路区首尔馆举行的“李健熙收藏品第1部：近代名品(暂定)”展开始，到12月、明年3月为止，分3部进行。11月在德寿宫馆举行的“朴寿根回顾展”上也将展示此次捐赠品。 国立现代美术馆通过李健熙遗属捐赠的收藏品，具备了1万件以上的藏品。有评价称，特别是收藏品的水平有了飞跃性的提高。此前，三星方面于上月28日表示，将向国立现代美术馆及国立中央博物馆等捐赠李会长的2.3万多件美术品和遗物等。

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