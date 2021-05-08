比辉瑞方式更易于保管的德国CureVac疫苗即将上市. May. 08, 2021 07:14. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 虽然方式与美国制药公司辉瑞、莫德纳相同，但保管和运输更加容易的新型冠状病毒肺炎(COVD-19)疫苗即将上市。 美国《纽约时报》(NYT)6日(当地时间)报道称，德国制药公司CureVac最快将于下周公布使用信使核糖核酸(mRNA)的新冠肺炎疫苗的临床三床结果。目前，mRNA疫苗只在辉瑞和莫德纳生产。如果出现CureVac疫苗，这将成为利用mRNA的第三个新冠肺炎疫苗。 CureVac方面表示，与需要零下70度左右的超低温条件保管的辉瑞、需要零下20度以下的低温条件保管的莫德纳不同，本公司的疫苗可以在普通冰箱中保管。 美国国际经济研究所研究员雅各布•基尔克戈尔表示：“如果CureVac疫苗上市，将改变世界疫苗市场的格局。”《纽约时报》报道说：“如果CureVac开发的疫苗上市，并转交给难以遵守辉瑞或莫德纳疫苗的保管标准的发展中国家，将有助于克服新冠病毒肺炎疫情。” CureVac与欧盟(EU)签订了4.05亿份剂量的疫苗供应合同，目前正在向欧盟申请使用许可，等待结果。

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