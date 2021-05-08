美联储警告“资产贬值”……正在加快的泡沫破灭时钟. May. 08, 2021 07:14. . 美国联邦储备委员会（美联储）前天发表报告称：“如果市场的‘风险偏爱现象’消失，资产价格可能会大幅下跌。”前一天，美国证券交易委员会主席盖利·根斯勒发表了限制个人投资者的超短期投资的方针。美国财政部长珍妮·耶伦表示：“为了防止经济过热，利率可能会有所上升。”此后，美国经济最高层负责人连续三天发出了资产和实体通货膨胀的警告。 美联储金融稳定报告的措辞直接了当。报告说：“高资产价格反映一定程度上国债低收益率（利率），但部分资产的评估价值甚至高于历史标准。”根斯勒针对引领美国个人投资热潮的免费股票交易应用程序“罗宾汉”批评说：“把股票投资当作游戏来进行。”此番言论明显是为了稳定股市过热现象。 这一系列举动暗示，在正式采取对世界经济造成冲击的行动之前，美国金融当局已着手进行降温工作。由于美国迅速推进新冠疫苗接种和经济复苏，通货膨胀的可能性进一步增大，因此市场普遍认为，原计划在明年年底实施的“缩小海量宽松”和上调利率的时间最快将在年内提前。有预测认为，4月份消费者物价上涨率将超过3%，今年的增长率将自1984年以后首次达到7%左右，可见美国的复苏势头非常明显。 如果美国经济改变方向，其他国家央行就不得不为防止资金外流而苦思上调利率。但在韩国，依靠低利率的“挖空钱包”“举债投资”导致20多岁、30多岁一代扩大股票、虚拟货币投资等，资产泡沫进一步扩大。第一季度，购买首尔公寓和写字楼的人中，20多岁和30多岁的人占37%，住宅“恐慌性购买”现象仍在持续。 如果低利率时代结束，到去年年底已接近国内生产总值规模、超过危险水平的家庭负债将威胁到个人生活。考虑到这一点，韩国政府最近推出了家庭负债对策，但由于新冠疫情和长期持续19年的“僵尸企业”结构调整等措施尚未开始实施。个人、企业和政府都必须要为应对泡沫崩溃时代重新检查体力。

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