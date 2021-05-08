“很想念的RYU”好不容易球棒做出了贡献. May. 08, 2021 07:14. by 黃奎引 kini@donga.com. “今天柳贤振的控球不是很好，甚至让人怀疑‘他是我所熟悉的那个投手吗’。尽管如此，他始终与击球手进行斗争，并负责了5局。得益于此，我们才能取得胜利。这就是柳贤振是好投手的原因。” 多伦多蓝鸟队主教练查理•蒙托约7日在美国加利福尼亚州奥克兰体育场举行的与美国职棒大联盟奥克兰运动家队的客场比赛中，在球队以10比4获胜后，对首发投手“蓝色怪物”柳贤振(34岁)做出了上述评价。登上伤员名单(IL)后时隔11天再次归队的柳贤振，在当天5局内被对方击出6个安打(1个本垒打)和1个四坏球上垒，失掉了4分。赛季平均责任失分也从2.60上升到3.31。但每当关键时刻，得益于抓到的6个三振出局，失分没有再增加。 当王牌选手出现动摇时，只要击球阵容树立起气势，就能取得胜利。多伦多队的击球阵容当天包括2个本垒打在内，共击出了16个安打，为柳贤振带来了胜利。到去年为止在奥克兰队效力6年的多伦多1号击球手马库斯•西米恩(31岁)以6个有效击球、4支安打(1个本垒打)、3分、1打点的成绩引领了球队的进攻。 柳贤振虽然是善于利用好球区外围的“边界投球手”，但当天有很多球都集中投向中路。对此，柳贤振表示，“寻找投球感觉非常重要。可能是因为有些不平衡，控球能力下降。明天开始我会找原因的”，“并不是因为受伤的影响。刚开始感到疼痛后，有三天左右有疼痛的感觉，但现在好了。” 按照目前的日程安排，柳贤振将出战13日在亚特兰大勇士队主场特鲁伊斯特体育场举行的Interleague比赛。这意味着，自效力于洛杉矶道奇队后，柳贤振时隔2年再次进入击球位。柳贤振笑着说：“我丢失了原来的球棒，重新买了一支。” 原本加拿大球队多伦多队将从下月开始离开位于美国佛罗里达州达尼丁的目前临时主场TD公园体育场，转战去年作为主场使用的纽约州布法罗萨赫伦球场。去年在该球场平均责任失分2.1的柳贤振表示，“将发挥去年的感觉投球。”

한국어