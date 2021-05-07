“敦促朝鲜克制挑衅、参加无核化谈判”……七国集团支持美国新对朝政策. May. 07, 2021 07:26. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 西方七国集团（G7）外长当地时间5日表示支持美国拜登政府的对朝鲜新政策。此举显示国际社会支持美国并向朝鲜施压，要求其重返对话。对于中国，七国集团不仅提出了人权、贸易不公平问题，还发表了关于台湾海峡的联合声明，共同参与了美国对中国的施压。 七国集团外交、开发部长在4日和5日在英国伦敦举行会议后发表的联合声明中表示：“我们敦促朝鲜克制挑衅，参与明确的无核化目标和外交程序之中。”声明表示：“我们目前的目标是致力于朝鲜完全、可验证、不可逆转地放弃所有非法大规模杀伤性武器和弹道导弹计划。”声明还说：“从这种观点来看，我们欢迎美国做好持续努力的准备，并继续对此予以支持。” 联合声明在这一部分中就核问题使用了“CVIA（complete, Verifiable, Irreversible Abandonment：完全、可验证、不可逆的废除）”的用语。这与过去使用“无核化（Denuclearization）”或“废弃（Dismantlement）”等措辞有所不同。这可能是想避开朝鲜一直以来强烈反对的“CVID”（complete, Verifiable, Irreversible Dismantlement：完全、可验证、不可逆的废弃）一词。 七国部长们就维持对朝制裁的必要性也达成一致。他们在联合声明中强调：“只要朝鲜继续开发非法武器，维持针对于此的制裁十分重要，七国集团将为完全履行联合国安理会的制裁而合作。”声明还表示：“将针对朝鲜回避制裁、包括技术特别是船舶转运行为在内的非法海洋活动采取应对措施。” 联合声明特别针对朝鲜人权问题，在个别条款中进行了不同于往年的集中讨论。部长们表示：“我们对朝鲜侵犯人权的内容深表忧虑。敦促朝鲜尊重人权，并与联合国人权相关机构合作。”声明指出：“朝鲜脆弱的人道主义状况是朝鲜政权把开发大规模杀伤性武器和弹道导弹而不是国民福利方面放在首位的结果。” 面对国际社会的强烈压力，朝鲜使用强硬的措辞反对拜登政府的对朝政策，同时也不回应美方接触朝鲜的试图。《华盛顿邮报》评论员乔西•罗金当天援引政府高层官员的话说，美国最近试图同朝鲜联系，以传达已完成工作的“经调整的、实用的新对朝政策”，但没有得到朝鲜的答复。这是拜登政府2月份试图同朝鲜进行幕后接触、但朝鲜没有做出回应后的第二次。 据悉，拜登政府计划目前暂不任命对朝政策特别代表。 七国部长们在声明中对中国表示：“建议中国建设性地参与以规则为基础的国际社会体系。”声明指出中国“独断、高压的经济政策和惯例”，并对镇压新疆维吾尔族人权、镇压香港反体制人士等表示担忧。仅在中国部分就提出了6项人权和非法通商惯例、网络活动等问题。声明还就中国一直尤为反应敏感的台湾问题强调了台湾海峡和平与稳定的重要性。声明还针对中国表示：“我们强烈反对侵害基于国际规范的秩序和可能会使区域内安定局势恶化、紧张局势高涨的任何独断行动。同时对区域内的军事化、强压和威胁深表忧虑。”这是德国、法国等欧洲主要国家首次就台湾海峡问题同美国站在同一立场上正式表明立场。

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